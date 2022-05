CEC Bank devine dealer primar pe piaţa titlurilor de stat: Piaţa titlurilor de stat va creşte în perioada următoare

CEC Bank devine, începând de luni, dealer primar pe piaţa titlurilor de stat, informează banca.

Conform sursei citate, acest statut îi permite băncii să participe direct la licitaţiile şi subscripţiile publice de titluri de stat organizate pe piaţa primară, alături de celelalte 7 instituţii financiare care au statutul de dealer primar, conform Agerpres."Obţinerea statutului de dealer primar este o confirmare a rolului important pe care CEC Bank îl joacă pe pieţele financiare din România. Piaţa titlurilor de stat va creşte în perioada următoare şi accesul la această piaţă ne va permite să putem răspunde nevoilor de finanţare ale statului, şi, în acelaşi timp să ne diversificăm oferta de instrumente de economisire şi investiţii disponibilă pentru clienţi", a declarat Bogdan Neacşu, director general al CEC Bank.În ultimele 12 luni, volumul tranzacţiilor cu titluri de stat realizat de bancă pe piaţa secundară, ponderat cu coeficienţii de maturitate s-a ridicat la peste 25 miliarde de lei."Alături de o prezenţă constantă şi pe piaţa primară a titlurilor de stat, CEC Bank a îndeplinit astfel, condiţiile legale privind rulajul necesar pentru a obţine statul de dealer primar. Acest statut va permite CEC Bank să participe la licitaţiile şi emisiunile de titluri de stat, atât în cont propriu, cât şi în numele clienţilor", se menţionează în comunicat.Într-o primă fază, banca are în vedere dezvoltarea de oferte de produse de trezorerie care să includă titluri de stat pentru clienţii corporate mari. CEC Bank are deja în ofertă conturi pentru titluri de stat prin care pot fi achiziţionate şi tranzacţionate astfel de instrumente pe piaţa secundară. Conturile de titluri de stat pot fi vizualizate din aplicaţiile de Internet şi Mobile Banking ale băncii.În plus, CEC Bank a anunţat recent un amplu proiect de modernizare a activităţilor de trezorerie, prin implementarea unui sistem informatic modern de core treasury, bazat pe soluţia oferită de grupul american FIS Global - unul dintre cei mai mari furnizori la nivel global de soluţii şi tehnologii pentru sistemele bancare şi de plăţi. Acest sistem va deservi activităţile specifice de Trezorerie, inclusiv tranzacţiile pe piaţa titlurilor de stat.CEC Bank a deţinut în trecut calitatea de dealer primar, până în 2014, când această calitate i-a fost revocată pe fondul unor volume de tranzacţionare sub pragul minim reglementat.CEC Bank este instituţia financiară cu cea mai lungă tradiţie din România. Fondată în 1864, CEC Bank are în prezent cea mai extinsă reţea naţională, cu peste 1.000 de sucursale şi unităţi teritoriale şi cu active de 50,6 miliarde lei, la sfârşitul lui 2021.CEC Bank este o bancă universală de top pe piaţa românească şi oferă o gamă completă de produse şi servicii persoanelor fizice, IMM-urilor şi corporaţiilor mari, prin multiple canale de distribuţie: unităţi bancare, reţele de ATM, internet banking, mobile banking şi magazinul virtual CEC_IN - unde pot fi accesate produse şi servicii bancare 100% online.