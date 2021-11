CEDEAZĂ NERVII în USR - Ghinea PUNE TUNURILE pe Ciolacu: Ce negociază pe PNRR dacă nu știe engleză?

Fostul ministru al Proiectelor Europene Cristian Ghinea vorbeşte, vineri, despre fake-news şi renegocierea PNRR. Ghinea afirmă că nu există o anexă secretă, iar a susţine contrariul este ”o prostie”, totul fiind public, atât la Comisia Europeană, cât şi la minister. În plus, Ghinea precizează că nu există prevăzute sume pentru consultanţă, ci doar asistenţă tehnică, acolo unde ministerele care ar trebui să implementeze proiectele au explicat că nu deţin experienţă în domeniu. ”Poate are PSD experţi în hidrogen şi facem economie”, a transmis fostul ministru, precizând că liderul PSD vrea să limiteze la maxim 3% sumele pentru consultanţă, deşi acestea nu există, iar asistenţa tehnică se ridică la cel mult 1%. Ghinea i-a mai transmis lui Marcel Ciolacu să aibă grijă dacă deschide renegocierea pe domeniul pensiilor, că s-ar putea trezi cu surprize, cum ar fi creşterea obligatorie a vârstei de pensionare.

Cristian Ghinea a postat, vineri, pe Facebook, un mesaj intitulat ”Trei fake cu renegocierea PNRR - secrete şi pensii”.

Primul fake-news la care face fostul ministru referire este o aşa-numită anexă secretă. ”Nu, nu există nici o anexă secretă la PNRR. Asta e o prostie, totul e public, documentul legal la Comisie (tabel de jaloane si ţinte de 700 de pagini) şi la MIPE (acelaşi tabel spart pe 15 componente plus narativele la fiecare). Plus anexele publicate anterior - toate. E în limba română totul. PSD, nu mai inventaţi anexe secrete, totul e acolo, puneţi mâna şi citiţi”, a scris fostul ministru. Acesta face referire şi la dorinţa PSD de a limita consultanţa la maxim 3% şi pentru a introduce ADR-urile în ecuaţie.

”Nu e nevoie. Consultanţă nu e, e asistenţă tehnică acolo unde au cerut ministerele că nu se pricep şi Comisia a acceptat. De pildă, Ministerul Energiei a cerut pentru strategia pentru hidrogen şi pentru legislaţia ulterioară. Dacă Ciolacu zice că nu e nevoie şi că face Ministerul Energiei singur, ok, sa facă şi banii ăia se vor reloca la jumătatea implementării. Eu am scos multe cereri de asistenţă tehnică, au rămas doar cele argumentate şi unde chiar nu există expertiză în ministere. Poate are PSD experţi în hidrogen şi facem economie”, a mai scris Ghinea.

Acesta afirmă că a adunat toate liniile de asistenţă tehnică.

”Nu se apropie nici pe departe de 1%. Ciolacu vrea să limiteze la 3%. Ce fumează oamenii ăştia? Dacă Ciolacu vrea sa modifice PNRR ca să nu depăşească 3%, e ok: să facă cerere la Comisie. Vor râde şi o vor aproba. Cererea e deja îndeplinită. Cât despre ADR-uri, la fel. E decizia Ministerului Dezvoltării dacă le implică. O poate face fără să modifice PNRR”, a mai scris Ghinea.

”Vă faceţi de râs să declaraţi public că vreţi să schimbaţi ceva ce nu este acolo”, a adăugat Ghinea.

”Ca amuzament: Aşa zisul om de afaceri pe care vrea să îl pună PNLSD la Ministerul pentru Mediul de Afaceri nu a produs vreodată ceva, face avere din vămuirea banilor daţi de stat la firme. El se agită cu schimbarea PNRR pentru că poate poate va căpuşa comisioane pentru mediul de afaceri. De unde i-am dat peste degete, omul voia să vămuiască şi sumele pentru mediul de afaceri din PNRR. Ghinion, nu se poate. Vom merge cu Banca Europeană de Investiţii, nu cu căpuşe. Poate să pună PNLSD căpuşa ministru, nu are ce să facă”, a mai scris Ghinea.

Ultimul fake-news la care face referire fostul ministru se referă la pensii şi PNRR.

”Evident că se pot mări pensiile şi cu PNRR. Se face un algoritm statistic la nivel de lege. Creşte punctul de pensie. Ce punem în formulă e decizia noastră: inflaţie, creştere economică, alţi indicatori - ponderea dintre ei. Avem o marjă maximă de 9,4% din PIB. E loc de creştere. Nu e loc de creştere din burtă. Aici e buba şi de asta se zvârcolesc la negocieri” afirmă Cristian Ghinea.

Acesta afirmă că liderul PSD, Marcel Ciolacu, care a cerut iniţial creştere de 30% s-a mai temperat ulterior, ajungând la 11%.

”Domnilor, nu ştiu cum să vă explic asta delicat aşa că o zic direct: bateţi câmpii! Nu e de dreapta sau de stânga funcţie de procent. Nu e de dreapta sau de stânga să puteţi decide din burtă sau nu. E despre responsabilitate versus minciună populistă. Pensiile românilor nu mai trebuie să depindă de negocierile dintre voi. Ce faceţi voi acum este exact mecanismul care ne-a adus aici: creşteri incerte, când şi când, scoase din burtă, pe calcule politice. Şi este fix ce nu mai trebuie să se întâmple, după PNRR. Pensiile trebuie să crească predictibil, pe formulă statistică”, afirmă Ghinea. Potrivit acestuia, punctul de pensie trebuie să crească predictibil, pe formulă fixă ”nu ce sumă visează Grindeanu sau Ciolacu noaptea”. ”Nu, Marcele, oricum o dai nu ţi se va accepta să negociezi în PNRR principiul că schimbi punctul de pensie din burtă, cum ai tu chef. Că nu dai bani din buzunar, e vorba despre finanţele publice. Du-te la Bruxelles cu asta poate te întorci cu creşterea obligatorie a vârstei de pensionare - noi am închis PNRR fără asta, dar tu nu inspiri încredere tocmai pentru că vii cu idei creţe şi pentru că eşti şef la partidul care a creat problema. Guvernul spaniol nu a reuşit să evite creşterea vârstei obligatorii de pensionare în PNRR. Eu am reuşit. Nu este în PNRR. Du-te viteaz şi redeschide capitolul pensii în PNRR, poate te întorci cu surprize. Restul e gargară politicianistă”, a mai afirmat Ghinea.