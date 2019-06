Celebrarea debarcării din Normandia - Macron şi May au marcat 75 de ani de la Ziua Z, dezvelind prima piatră a memorialului de la Ver-sur-Mer

Preşedintele francez Emmanuel Macron şi prim-ministrul britanic Theresa May au marcat împreună joi împlinirea a 75 de ani de la debarcarea în Normandia (Ziua Z), dezvelind, la Ver-sur-Mer, prima piatră a viitorului memorial în cinstea militarilor britanici căzuţi, relatează AFP potrivit Agerpres

Ceremonia a reprezentat ultima apariţie oficială în străinătate a premierului britanic, care va demisiona vineri din funcţie, în urma eşecului de a pune în practică ieşirea ţării din Uniunea Europeană, amânată până la 31 octombrie.La finalul alocuţiunii, Emmanuel Macron i-a transmis Theresei May 'întreaga (sa) prietenie': 'A fost o plăcere să lucrez şi să acţionez cu încredere alături de dumneavoastră'. 'Conducătorii trec, dar munca pe care ei o înfăptuiesc rămâne', a arătat el.Exprimându-se în limba engleză, Macron a reafirmat soliditatea 'legăturile aparte' dintre Franţa şi Marea Britanie, subliniind că, 'indiferent ce se va întâmpla, noi vom fi întotdeauna alături pentru că acesta este destinul nostru comun'.Theresa May nu a făcut nicio aluzie în discurs la plecarea sa din funcţie, ci a adus un omagiu 'curajului' şi 'devotamentului' celor 156.000 de soldaţi, dintre care 83.000 din Regatul Unit şi din Commonwealth, care au debarcat în Normandia în Ziua Z.'Este extrem de mişcător să ne aflăm astăzi aici, să privim deasupra plajelor unde a avut loc una din cele mai importante bătălii pentru libertate din analele istoriei', a declarat ea, în faţa celor 200 de invitaţi, jumătate dintre ei britanici, printre care şi câţiva veterani medaliaţi.Cei doi lideri au dezvelit prima piatră a memorialului ce va fi ridicat, cu faţa la mare, în cinstea celor 22.000 de militari căzuţi sub comanda britanică în cursul bătăliei din Normandia în 1944. Monumentul este finanţat de guvernul britanic, care este pregătit să investească aproape 20 milioane de lire.Memorialul, prevăzut să fie inaugurat pe 6 iunie 2020, domină Gold Beach, una din cele cinci plaje unde, în ziua de 6 iunie 1944, a avut loc debarcarea a 25.000 de militari, în majoritate britanici.După evenimentul de la Ver-sur-Mer, preşedintele francez urma să se deplaseze pentru o ceremonie unde va fi prezent şi omologul său american Donald Trump, la cimitirul american de la Colleville-sur-Mer.