Cemacon a câştigat un grant în valoare de 473.000 euro din fonduri norvegiene pentru un parc fotovoltaic

Cemacon a câştigat un grant în valoare de 473.000 euro, reprezentând 44,93% din cheltuielile eligibile ale proiectul său de energie regenerabilă "Cemacon Green Energy Farm", în valoare de aproximativ 1,053 milioane euro, a cărui implementare va începe în toamna acestui an, a anunţat luni compania.

Parcul fotovoltaic va avea o putere instalată de peste 1 MWh, cu un sistem format din 2.198 panouri fotovoltaice (455 Wp) şi 18 invertoare de 50 kW, iar reducerea emisiilor de CO2 este estimată la -299 tone CO2/an. Economiile financiare ale companiei în urma trecerii pe energia regenerabilă asigurată de acest parc vor fi de aproximativ 165.000 Euro/an.

Finanţatorul, International Development Norway - o organizaţie norvegiană cu peste 20 ani de experienţă în proiecte internaţionale pentru dezvoltarea de bune practici în domeniul eco-business, este deja un partener de tradiţie al Cemacon, sprijinind compania şi în implementarea proiectului "Investment in a new, eco-friendly ceramic coatings production line at Cemacon", care presupune construcţia unei noi fabrici de produse ceramice, dezvoltând astfel premisele unei noi linii de business, pentru toţi cei care îşi doresc mai mult stil sau personalitate de la locuinţele lor, potrivit Agerpres.ro.

"Ne-am încadrat pe o traiectorie solidă spre un veritabil eco-business în sectorul producţiei de materiale de construcţii. Tocmai am aniversat un an de la implementarea centralei de cogenerare pe platfoma industrială Cemacon din Recea - un proiect de anvergură în urma căruia beneficiem de optimizarea consumurilor şi a costurilor energetice (centrala asigură până la 64% din energia electrică consumată), cu un semnificativ impact pozitiv asupra mediului: amprenta de carbon s-a redus cu 2.700 tone CO2/an, echivalentul emisiilor anuale a 900 de case. Suntem cel mai flexibil şi eficient energetic producător de blocuri ceramice din regiune, iar într-un an vom atinge un grad foarte ridicat de independenţă energetică, reducând în acelaşi timp emisiile de CO2", a declarat Daniel Şologon, CEO Cemacon.

De asemenea, Cemacon a depus un nou proiect de investiţii pentru un parc fotovoltaic în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilenţă şi are în plan şi alte obiective strategice de tranziţie către energie verde şi performanţă energetică sustenabilă.

Cemacon este liderul pieţei de blocuri ceramice din Transilvania şi operează trei mari capacităţi de producţie situate în judeţul Sălaj, două de cărămidă şi una de buiandrugi. Cemacon este listată la Bursa de Valori Bucureşti, iar acţionarul principalul este Pavăl Holding - cea mai mare companie antreprenorială românească după cifra de afaceri.