'Certified Lover Boy', noul album al rapperului Drake, va fi lansat în ianuarie 2021

Rapperul canadian Drake, un artist care se bucură de un imens succes comercial, a dezvăluit că va începe anul 2021 cu un nou album de studio, intitulat "Certified Lover Boy", care va fi lansat pe piaţă în luna ianuarie, relatează EFE.

Drake a făcut acest anunţ pe reţelele de socializare în ziua de 24 octombrie, dată care a coincis cu cea de-a 34-a aniversare a cântăreţului, care a dorit totodată să prezinte fanilor săi şi o serie de imagini care vor face parte din următorul lui videoclip, potrivit agerpres.ro.

"Certified Lover Boy" va fi cel de-al şaselea album de studio pentru Drake, care îi urmează marelui succes de piaţă "Scorpion" (2018). Rapperul canadian a fost destul de activ şi în perioada recentă, având colaborări cu alţi artişti, precum piesa "POPSTAR", lansată alături de DJ Khaled.

În august 2020, Drake lansat una dintre piesele incluse pe viitorul său album, "Laugh Now Cry Later", o colaborare cu rapperul Lil Durk.

Primul album de studio al artistului canadian, "Thank Me Later" (2010), a debutat pe primul loc în topul oficial american şi a fost vândut în peste 170 de milioane de exemplare. Cu acest album, Drake a câştigat patru premii Grammy şi două Brit Awards, printre multe alte premii.

Drake a fost desemnat la sfârşitul deceniul trecut drept artistul cu cel mai mare număr de descărcări de pe platforma Spotify, liderul mondial al platformelor audio de streaming, devansându-i pe Ed Sheeran, Post Malone, Ariana Grande şi Eminem.