CFR Cluj propune suspendarea meciurilor din Liga I

Directorul sportiv CFR Cluj, Bogdan Mara, a declarat că gruparea ardeleană doreşte suspendarea meciurilor din Liga I, începând cu etapa din week-end, potrivit news.ro.

"Pentru noi ar fi ok să se joace, noi suntem în Cluj, jucăm acasă, am luat toate măsurile de precauţie. Dar ne gândim la alte echipe, care trebuie să călătorească, trebuie să stea la hotel, să mănânce la restaurante. Există un risc mare de contaminare. Eu cred că şi federeaţia, liga şi conducerea sportului românesc ar trebui să ia decizia de a amâna sau anula aceste meciuri în momentul acesta până lucrurile vor reveni la normal şi o să disputăm această competiţie în cele mai bune moduri posibile, cu spectatori, fără stres şi agitaţie. Vă daţi seama şi jucătorii pe teren cum sunt, ce au în cap când văd toată ziua ce se întâmplă în ţară, în lume. Nu e o chestiune naţională, e pandemie. Şi eu cred că nu trebuie să facem greşelile altora. Vedem că în Italia a apărut Rugani de la Juventus şi probabil vor apărea şi alţi jucători infectaţi, în NBA a fost un caz şi s-a închis. Nu cred că trebuie să ajungem ca să avem un caz sau două ca să oprim campionatul. Poate acest lucru se va întâmpla săptămâna viitoare, pentru că lucrurile vor evolua foarte mult. Este părerea naostră pentru siguranţa tuturor celor implicaţi. Cred că e o decizie logică şi normală a tuturor de a suspenda această competiţie. Este o aberaţie mare (n.r. - că nu ar dori să se mai joace campionatul pentru că jucătorii CFR-ului sunt obosiţi). Jucăm acasă, suntem odihniţi, nu am avut meci în Europa, am avut o săptămână normală de pregătire, avem toţi jucătorii valizi, nu avem un motiv din punct de vedere fotbalistic, ne dorim foarte mutl să jucăm, doar că ne gândim aici la vieţi omeneşti. E pandemie, s-a declarat acest lucru. Sunt lucruri pe care trebuie să le evităm ca cetăţeni normai, ca lume normală, nu trebuie să aşteptăm să se întâmple ce s-a întâmplat în Italia, ce s-a întâmplat în NBA. O să se suspende campionatele peste tot", a declarat Mara, la ProX.

Însă, patronul FCSB, Gigi Becali, nu este de acord cu întreruperea campionatului, considerând că acest lucru ar avantaja rivala CFR Cluj.

"De ce fie cazul (n.r. - de suspendare a meciurilor)? Am văzut că în Anglia au jucat şi cu spectatori şi au murit nu ştiu câţi. La noi nu a murit niciun om, în plus s-au vindecat şi opt. S-au mai vindecat azi încă trei, vă dau eu în premieră. Eu sunt mai la curent, stau mai aproape. Ea adevărat, e periculos, dar dacă la noi nu a murit nimeni şi acolo unde au murit zeci de oameni, în Anglia, s-a jucat cu spectatori, noi ce facem acum, întrerupem noi campionatul? La noi sunt 70-80 (n.r. - bolnavi), ăia care au venit din Italia, îi bagă în carantină şi îi vindecă imediat şi la revedere. Pentru ce la noi să nu se joace? Oamenii (n.r. - de la CFR Cluj) au dreptate, au jucat multe meciuri, e în avantajul lor. Au consumat multă energie, tot untul a scos Petrescu din ei. Cât unt să aibă un jucător? Pentru ei e convenabil să se întrerupă ca să se refacă. Eu nu cred că se va întrerupe fotbalul. Eu cred că până săptămâna viitoare se vor vindeca chiar toţi bolnavii de coronavirus şi pentru ce să mai întrerupem, dacă s-au închis graniţele şi nu mai intră alţii şi se vor vindeca cei care au intrat?", a declarat Becali.

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat, miercuri, că dacă va apărea un caz de coronavirus în fotbalul din România, automat vor fi suspendate toate competiţiile.

“Suntem foarte îngrijoraţi pentru că punem înainte de toate sănătatea şi siguranţa jucătorilor noştri. Urmărim cu foarte mare îngrijorare tot ceea ce se întâmplă. Vom suspenda orice activitate fotbalistică din România dacă se va agrava situaţia. Îi invit la calm pe cei de la CFR Cluj, să aşteptăm un mesaj din partea autorităţilor astfel încât să avem cele mai bune date. E un aspect pe care îl luăm în considerare, lucrăm cu acest scenariu de a suspenda orice activitate fotbalistică în momentul în care autorităţile decid suspendarea activităţilor în spaţiul public. Vrem să nu contribuim la panica generală. Suntem într-un contact foarte strâns cu autorităţile. Dacă apare un caz de coronavirus în fotbal automat suspendăm toate competiţiile”, a afirmat Burleanu.