Charlize Theron și Seth Rogen joacă în comedia romantică 'Long Shot' - VIDEO

Charlize Theron, premiată cu Oscar pentru drama „Monster”, şi actorul de comedie Seth Rogen joacă, în comedia romantică „Long Shot”, rolul uneia dintre cele mai puternice femei de pe planetă şi al unui jurnalist, potrivit news.ro.

Actriţa în vârstă de 43 de ani este, în film, secretarul de stat Charlotte Field, politician ambiţios şi respectabil, care vrea să candideze la preşedinţie.

O întâmplare face ca ea să îl întâlnească pe Fred Flarsky, jucat de Rogen, un reporter liberal, căruia i-a fost bonă în copilărie. El începe să lucreze pentru Field, scriindu-i discursurile.

„Nu am vrut niciodată ca personajul să fie bazat pe cineva anume. Am vrut doar să fie credibil. Am citit mai multe biografii ale femeilor secretar de stat”, a spus Theron, citată de Reuters.

Citește și: Doliu în lumea muzicii! A murit un cunoscut chitarist - VIDEO

Rogen a spus despre personajul lui - care cade pe scări şi este îmbrăcat neobişnuit pentru vârsta şi statului lui - că este „stilistic, bazat pe unii dintre jurnaliştii care m-au intervievat în trecut”.

„Am observat că mulţi dintre ei se îmbracă precum copiii de 12 ani”, a adăugat el.

Comedia romantică va fi lansată în România în iunie, sub titlul „N-ai şanse, frate!”. Premiera americană a avut loc miercuri.

Filmul este regizat de Jonathan Levine, după un scenariu bazat pe o poveste a lui Dan Sterling, pe care el l-a scris cu Liz Hannah.