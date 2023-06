Chelsea a anunțat că s-a despărțit de Tiemone Bakayoko

Clubul englez Chelsea a decis vineri să rezilieze contractul mijlocaşului francez Tiémoue Bakayoko cu un an înainte de expirarea lui.

Tiémoue Bakayoko a jucat ultima oară pentru Chelsea Londra la 19 mai 2018, în finala Cupei Angliei, câştigată cu 1-0 în faţa echipei Manchester United, conform News.ro.

Mijlocaşul în vârstă de 28 de ani a sosit la Chelsea în anul 2017, venind de la AS Monaco. Tiémoue Bakayoko a evoluat pentru The Blues doar un sezon, el fiind împrumutat începând cu sezonul 2018-2019 la alte cluburi: AC Milan (2018-19), AS Monaco (2019-20), Napoli (2020-21) şi AC Milan (2021-23).

În ultimul sezon, el a avut doar trei apariţii scurte pentru milanezi. Contractul cu echipa engleză Chelsea, care ar fi expirat în anul 2024, a fost întrerupt unilateral, din partea grupării londoneze.