Chemat în Parlament, Adrian Câciu le răspunde contestatarilor din USR: Împrumuturile României le înglobează şi pe cele din PNRR

Ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, a declarat miercuri că va fi prezent în plenul Parlamentului, la solicitarea USR, dar a menţionat că împrumuturile României le înglobează şi pe cele din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), anunță agerpres.

În cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Palatul Victoria, Câciu a precizat că va fi prezent în Legislativ săptămâna viitoare, însă nu luni, aşa cum a cerut USR, deoarece nu îi permite programul.

"Pentru luni, deja programul a fost antamat, dar o să le cer să ne vedem tot săptămâna viitoare, dar în altă zi. O să prezint acolo ceea ce am mai prezentat şi în Senat. Dacă uităm că împrumuturile României înglobează şi împrumuturile din PNRR, putem să facem oarecum, cum să spun, o licenţă poetică. Dar, totuşi, în acea convocare şi în această creştere şi a datoriei publice, sau în total împrumuturi pe anul acesta, avem şi împrumuturile din PNRR. Mai mult, avem împrumuturi care reprezintă rostogolirea datoriei anterioare, luate de guvernele anterioare. Absolut toate argumentele le voi prezenta în cadrul Parlamentului", a spus el.

Uniunea Salvaţi România a solicitat ca ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, să vină luni în plenul Camerei Deputaţilor pentru a explica măsurile de oprire a scumpirilor şi pentru a controla deficitul. În cazul în care nu se va prezenta, parlamentarii USR vor depune o moţiune simplă împotriva lui, a anunţat liderul deputaţilor USR, Ionuţ Moşteanu.

"USR a făcut o cerere către Biroul permanent pentru chemarea ministrului Câciu în faţa Parlamentului la "Ora Ministrului", pentru a explica nişte lucruri. Am spus: "România spre faliment, ne împrumutăm cu 1.000 de euro pe secundă. Cum opriţi dezastrul fiscal, domnule Câciu?". Ştim cu toţii ce se întâmplă, vedem ce se întâmplă, Câciu este absolut depăşit de problemele fiscale din momentul ăsta. Nu are niciun plan, agenda lui e făcută la partid. Nu ştim exact câtă economie ştie, ce plan are în cap, cum ţine bugetul în mână până la finalul anului. Or, fiecare dintre români trebuie să vadă că Ministerul de Finanţe este pe mâini bune şi că avem acolo un ministru care înţelege ce se întâmplă", a afirmat Moşteanu, miercuri, la Parlament.