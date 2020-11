Cinci cooperative agricole vor livra lunar 15.000 de tone de legume sub brandul Ţara Mea

Cinci cooperative agricole din marile bazine legumicole din ţară - judeţele Dâmboviţa, Hunedoara, Ilfov şi Olt - vor livra peste 15.000 de tone de legume lunar sub umbrela Cooperativei "Ţara Mea", cea mai mare cooperativa agricolă din România cu peste 1.000 de fermieri, potrivit Agerpres.

"Suntem mândri să integrăm în familia 'Ţara Mea' bazinele Vidra, Lunguleţu, Hunedoara, Ilfov şi Izbiceni. Împreună, cooperativele au aproximativ 200 de membri în judeţele Ilfov, Giurgiu, Dâmboviţa, Prahova şi Buzău şi dispun de peste 100 de hectare de solarii şi culturi de legume în câmp, 150 hectare de livadă şi 1.000 de hectare de culturi vegetale. Legumele de la Vidra, Lunguleţu şi Izbiceni sunt apreciate pe piaţa din toată ţara", a declarat, luni, Florin Burculescu, preşedintele Cooperativei "Ţara Mea", într-o întâlnire cu presa.Acesta a precizat că intenţionează să livreze legumele preluate din aceste zone în aproape toate marile lanţuri de retail din România. El susţine că vor fi introduse standarde de cost, ceea ce va permite fermierilor să primească un preţ corect tot anul. De asemenea, legumicultorii doresc şi introducerea unor standarde fitosanitare şi de ambalaj.

Odată cu adeziunea la "Ţara Mea", cele cinci cooperative vor beneficia de experienţa şi expertiza specialiştilor Cooperativei Agricole "Ţara Mea" şi vor avea acces la toate facilităţile. Membrii celor cinci cooperative vor livra peste 35 de sortimente de legume, precum rădăcinoase, cartofi, ardei, varză, vinete, castraveţi, salată, conopidă, ceapă, usturoi etc., o parte dintre acestea urmând să se regăsească pe piaţa din România şi în extrasezon.



Preşedintele Cooperativei "Ţara Mea" intenţionează să demareze un proiect naţional prin care fermierii să înveţe să-şi livreze în mod centralizat produsele pe care le obţin.



Producţia de legume a României a fost anul acesta cu 30% mai mică decât anul trecut, însă această scădere a fost compensată prin preţ, care a fost mai ridicat.



"Am avut anul acesta extreme de temperatură. Ziua am avut 30 de grade, iar seara 17 grade. În luna mai am avut 9 grade, iar acest stres termic a influenţat producţia. Practic, producţia de legume s-a redus anul acesta de la extremele de temperatură, însă am compensat prin preţ. De exemplu, anul acesta gogoneaua cea mai mică s-a vândut la 2 lei/kg, în timp ce anul trecut nu se vindea. Vom avea probleme la roşii din cauza tutei absolute (un dăunător grav al culturilor de roşii - n. r.) şi cred că preţul va urca. Nu sunt remedii pentru acest dăunător", a spus preşedintele Cooperativei Vidra din judeţul Ilfov, Gheorghe Vlad.



Cooperativa "Ţara Mea"a reuşit să livreze în acest sezon peste 10.000 de tone de legume româneşti - roşii, castraveţi, ardei, ceapă - furnizate de 300 de producători din marile bazine legumicole ale ţării. Cooperativa a investit, în ultimii doi ani, aproape 1 milion de euro în ferma proprie aflată la Ciolpani, lângă Bucureşti. Aceasta are activităţi pornind de la cultivarea legumelor, procesarea lactatelor şi până la producţia de carne de porc şi pasăre, produse finite şi băcănie.



În prezent, "Ţara Mea" pregăteşte cea mai mare platformă naţională de legume, instrument online care va asigura contactul direct între fermierii locali şi hypermarketuri, fără intermediari, scopul declarat fiind reducerea la jumătate a importurilor. Brandul "Ţara Mea" livrează, încă din 1996, produse româneşti autentice, de cea mai bună calitate.



Potrivit unui studiu realizat de Cooperativa "Ţara Mea", dat publicităţii în luna iulie, importurile de legume au crescut în România în 2019, până la o valoare de 516 milioane de euro, în topul produselor fiind legumele congelate, cartofii, morcovii, legumele păstăi uscate şi tomatele. Importul de legume a fost consemnat inclusiv în lunile iulie - august 2019, când România abundă de legume autohtone.



În 2019, importurile de legume au atins 740.000 de tone, în valoare de 516 milioane de euro, raportat la 678.318 tone şi o valoare de 424,3 milioane de euro, în 2018, arată statistica oficială. Principalii furnizori de legume au fost Olanda şi Polonia, cu peste 10.000 de tone, urmate de Turcia, Germania, Franţa, Grecia, Ungaria, Spania, Italia şi Egipt.



Pe de altă parte, exporturile au atins 121.000 de tone, în valoare de 95,6 milioane de euro.



Anul trecut, România a produs 3,57 milioane de tone de legume, în scădere faţă de anul anterior, când se atinsese un volum de 3,7 milioane de tone.