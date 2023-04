Cine răspunde? Ministrul Transporturilor acuză: 'CFR Marfă a fost devalizată şi furată timp de 20 de ani!'

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu a declarat miercuri, la Caracal, că CFR Marfă a fost devalizată şi furată timp de 20 de ani, iar anul 2022 este primul an când a trecut pe profit, iar în 2023 se va întări acest profit. Ministrul a mai spus că a avut discuţii la Comisia Europeană şi le-a cerut să îl mai lase un an, doi, să vadă dacă o poate salva.

”Legat de comenzile de pe piaţa din România, tot ceea ce va însemna finanţarea atât pe PNRR, cât şi pe Programul Operaţional de Transporturi, adică viitorul program de finanţare pe transporturi, aşa cum ştiţi, s-a schimbat ponderea în sensul că sunt mult mai mulţi bani pe zona feriviară decât pe zona rutieră, acest tip de transport fiind considerat un tip de transport verde, faţă de celălalt. Asta va însemna investiţii mai mari pe zona feroviară decât pe cea rutieră, în anii viitori şi sunt jaloane pe care trebuie să le atungem”, a precizat Grindeanu, relatează News.ro.

Ministrul s-a referit şi la compania românească de transport marfă, CFR Marfă. ”E o companie care de vreo 10 ani este cerută a fi închisă de către Comisia Europeană, pentru că este în faliment de vreo 20 de ani, dacă nu mă înşel, mai puţin anul trecut, când a trecut pe profit operaţional şi acum trece în anul acesta pe profit. De ce? Pentru că 20 şi ceva de ani, şi îmi asum cu toată tăria (..) această companie a fost devalizată şi furată timp de 20 de ani”, a mai spus el.

Ce nu a mers?

Sorin Grindeanu a precizat că CFR Marfă a avut contracte neprofitabile şi a ajuns să aibă doar 20% din cota de piaţă din România, pe transport marfă, în rest sunt operatori privaţi şi a ajuns să aibă în jur de 800 sau 900 de vagoane care mai circulă în acest moment şi sunt viabile, faţă de mii cât a avut CFR Marfă.

”Am avut discuţii ma Comisie şi le-am cerut să mă mai lase un an, un an şi ceva, doi, ca să vedem dacă pot să o salvez, iar semnele sunt bune. Repet, 2022 este primul an când a trecut pe profit, 2023 se va întări acest profit făcând un singur lucru, cerând managementului de acolo să termen cu toate contractele neprofitabile, pentru că a fost o tactică în aceşti ani, prin care a fost trimisă în faliment această companie”, a mai arătat Grindeanu.