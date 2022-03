Cineasta neozeelandeză Jane Campion a câştigat principalul trofeu decernat de Sindicatul regizorilor americani

Cineasta neozeelandeză Jane Campion, regizoarea filmului "The Power of the Dog", a devenit sâmbătă seară cea de-a treia femeie care a câştigat cel mai important trofeu decernat de Sindicatul regizorilor americani (Directors Guild Award - DGA), informează site-ul revistei Variety.

În istoria acestor premii, doar două femei au câştigat până sâmbătă acest trofeu: Kathryn Bigelow în 2009 cu filmul "The Hurt Locker" şi Chloe Zhao în 2021 cu filmul "Nomadland". Jane Campion a mai fost nominalizată o dată la premiul DGA, în 1994, pentru lungmetrajul "The Piano", potrivit Agerpres.

Victoria de sâmbătă seară la gala DGA Awards îi oferă cineastei Jane Campion statutul de mare favorită la câştigarea premiului Oscar pentru regie.

Ea s-a impus în faţa unor regizori de marcă: Kenneth Branagh ("Belfast"), Paul Thomas Anderson ("Licorice Pizza"), Steven Spielberg ("West Side Story") şi Denis Villeneuve ("Dune").

Jane Campion a primit trofeul DGA de la Chloe Zhao, câştigătoarea de anul trecut.

Cea de-a 74-a gală DGA Awards a revenit la formatul său obişnuit de desfăşurare, bazat pe prezenţa fizică a nominalizaţilor şi a invitaţilor, şi a avut loc la Beverly Hilton Hotel din Los Angeles. Prezentatorul principal al galei a fost Judd Apatow.

Gala DGA, a cărei ediţie din 2021 s-a desfăşurat în format online, marchează un weekend destul de aglomerat pentru industria cinematografică, care va include şi ceremoniile în cadrul cărora vor fi acordate premiile BAFTA, Annie şi Critics Choice.

Sâmbătă seară, Maggie Gyllenhaal a câştigat premiul DGA la categoria "cel mai bun lungmetraj de debut" cu producţia "The Lost Daughter", realizată de Netflix.

În ceea ce priveşte producţiile de televiziune, se ştia deja că "Succession" urma să se impună la categoria "cea mai bună regie a unui serial dramatic", deoarece acest show TV, produs de HBO, era singurul nominalizat din acest an - prin cinci episoade din cel de-al treilea sezon al său. În final, premiul DGA a revenit regizorului Mark Mylod, pentru episodul "All the Bells Say". Aceasta a fost cea de-a doua nominalizare la premiile DGA pentru Mark Mylod, care fusese nominalizat la aceeaşi categorie şi în 2020 tot cu un episod din serialul "Succession".

În secţiunea dedicată serialelor de comedie, Lucia Aniello a câştigat premiul DGA pentru regia episodului "There Is No Line" din producţia TV "Hacks".

În ceea ce priveşte serialele în format limitat, Barry Jenkins şi-a continuat seria recentă de victorii cu "The Underground Railroad", o producţie realizată de Amazon Prime Video. Cineastul american mai primise o nominalizare la DGA Awards şi în 2016, pentru filmul "Moonlight".

Don Roy King, un veteran al emisiunii "Saturday Night Live" - din care s-a retras în decembrie 2021 după o prezenţă de 16 ani -, s-a impus la categoria "varietăţi-ştiri-talk/show-sport" pentru un episod prezentat alături de Keegan-Michael Key, al cărei invitat muzical a fost Olivia Rodrigo.

"Attica", o producţie a postului Showtime, s-a impus la categoria "cea mai bună regie a unui documentar" prin regizorul Stanley Nelson, aflat la prima lui nominalizare.

În cadrul programelor TV pentru copii, Smriti Mundhra a câştigat premiul DGA cu episodul "Shelter" din producţia HBO Max "Through Our Eyes". Adam Vetri, regizorul episodului "Electric Shok" din "Getaway Driver", o producţie a postului Discovery, s-a impus în categoria producţiilor de tip reality-show.

Spike Lee a fost recompensat cu premiul DGA pentru întreaga carieră şi a susţinut un discurs de mulţumire de 23 de minute în care a vorbit despre cariera lui de cineast. De asemenea, organizatorii galei au acordat şi alte premii onorifice: Joseph P. Reidy a fost recompensat cu Frank Capra Achievement Award, iar Gerry Hood a primit Franklin J. Schaffner Achievement Award.