Cineastul John Cassavetes, omagiat la American Independent Film Festival

Cineastul John Cassavetes va fi omagiat la ce-a de-a doua ediţie a American Independent Film Festival, unde vor fi prezentate cinci dintre peliculele pe care le-a realizat, scrie NEWS.RO.

Citeşte şi: Contractul CONTROVERSAT 'dispărut' în Guvernul Ponta, scos la iveală: 'Pe acel contract s-a făcut control de către Ministerul Finanțelor'

Retrospectiva va fi prezentată în perioada 27 aprilie - 3 mai, când filmele „Shadows" (1959), lungmetrajul său de debut, „Faces" (1968), „A Woman Under the Influence" (1974), „The Killing of a Chinese Bookie" (1976) şi „Gloria" (1980) vor fi proiectate la Cinema Muzeul Ţăranului.

Accesul va fi liber, în limita locurilor disponibile.

John Cassavetes (1929 - 1989) este considerat unul dintre pionierii cinematografiei americane. El a avut o abordare onestă a cinema-ului, sfidând compromisul şi alegând să exploreze adevărurile din spatele relaţiilor umane cu o curiozitate autentică şi incisivă. A fost nominalizat de trei ori la premiile Oscar, ca scenarist, actor şi regizor, şi a primit Ursul de Aur la Berlin în 1984, pentru „Love Stream", şi Leul de Aur la Veneţia, pentru „Gloria", în 1980.

American Independent Film Festival va avea loc la Bucureşti în perioada 27 aprilie - 3 mai. Proiecţiile din festival vor avea loc la Cinema Pro şi la Cinema Muzeul Ţăranului.