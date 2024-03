Ciolacu a făcut anunțul așteptat de toată Moldova: Când vor începe lucrările la Spitalul Regional de Urgenţă Iaşi

Ciolacu a făcut, la Iași, anunțul așteptat de toată Moldova: Când vor începe lucrările la Spitalul Regional de Urgenţă Iaşi.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, sâmbătă, că lucrările la Spitalul Regional de Urgenţă (SRU) Iaşi vor începe în luna aprilie.

"Am înţeles că pe 19 aprilie vor începe lucrările. Este primul spital regional din România, promis de 15 ani. Am să vin şi am să spun atunci mai detaliat dacă se blochează sau ce se blochează. Ce vă pot spune cu certitudine este că avem doi ani pentru finalizare", a afirmat Ciolacu în cadrul unei conferinţe de presă susţinută la Iaşi.

În urmă cu zece zile au fost semnate contractele pentru construirea Spitalului Regional de Urgenţă Iaşi şi a Spitalului Regional de Urgenţă Cluj.

Conform proiectului, termenul de derulare a contractului pentru SRU Iaşi este de 48 de luni.

Spitalul Regional de Urgenţă Iaşi va fi desfăşurat pe o suprafaţă de teren de 120.000 metri pătraţi în zona Moara de Vânt şi va avea nouă o suprafaţă construită totală de 202.689 metri pătraţi.

SRU Iaşi va avea nouă etaje, 850 de paturi şi 20 de săli de operaţie.

Valoarea totală a proiectului SRU Iaşi este estimată la 668 milioane de euro, bani alocaţi din fonduri europene, un împrumut de la Banca Europeană de Investiţii şi de la bugetul de stat.