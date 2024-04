Ciolacu, despre Cîrstoiu: 'Este bombardat, am vorbit personal cu el `Cătălin, te rog frumos, nu mai lua sfaturi de la nimeni`' (video)

Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni seară, la Antena 3, că cel mai mare avantaj al candidatului PSD-PNL la primăria Capitalei, Cătălin Cîrstoiu, este faptul că aceasta nu a făcut niciodată politică.

„Ne-am intors iar la nevoile primare, vorbim iar de curatenie, de apa calda, de caldura, in anul 2024, este un esec total acest mandat al lui Nicusor Dan, din punctul meu de vedere nici n-ar mai fi trebuit sa candideze. Sunt ferm convins ca bucurestenii vad acest lucru. Al doilea candidat este dl Piedone, un primar de sector foarte bun, il cunosc de foarte mult timp pe dl Piedone, cred ca din tinerete, nu are anverngura sa fie primar general al Capitalei. Nici pe unul, nici pe altul, nu i-am vazut cu vreo deschidere externa”, a declarat Ciolacu.

„Am cautat impreuna cu PNL si am venit cu un candidat independent, omul nu a facut nicodata politica, este medic de profesie, un manager foarte bun la Spitalul Universitare. Am înțeles, a pornit normal, a pornit de pe locul 3, era culmea să pornească de pe locul 1. Poza cu metroul a devenit virală, l-a ajutat acum să capete notorietate. Este evident că nu a mai făcut politică, dar toate astea se recuperează. Nu poți să spui că este un om prost, e profesor, e manager, are capacitatea să facă echipă, a atras fonduri europene, un om care s-a realizat. Va castiga alegerile pentru ca va avea capacitatea sa prezinte si programul administrativ si echipa. Nu este un om politic si asta cred ca este cel mai mare atu al domniei sale, nu a avut legatura nici cu primaria generala nici cu primariile de sector”, a adăugat Ciolacu.

Întrebat cum comentează afirmația lui Cîrstoiu că o ziaristă și-ar fi cerut scuze pentru un articol pe care îl scria despre el, când în realitate ziarista spunea că-și cere scuze că-l deranjează duminica pentru un punct de vedere, Ciolacu a răspuns astfel:

„Noi vorbim de un om care nu este corupt, a muncit, am inteles ca are si o stare materiala buna. Haideti sa-l lasam, este bombardat, am vorbit personal cu el 'Catalin, te rog frumos, nu mai lua sfaturi de la nimeni, esti atat de natural, toata lumea te suna si iti da sfaturi, fii asa cum esti tu'”.