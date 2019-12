Ciolacu: Tudose ar putea reveni în PSD. Grindeanu și Neacșu sunt bine-veniți. Țuțuianu nu vrea, a pus condiții

Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminica seara, la Antena 3, ca fostul premier Mihai Tudose `e posibil sa se intoarca' in partid dupa ce a demisionat din Pro Romania. `Trebuie o discutie in organizatia de la Braila', a indicat acesta. 'Grindeanu si Neacsu au fost exclusi abuziv, daca vor sa se intoarca sunt bine-veniti', a mai spus Ciolacu despre fostul premier PSD Sorin Grindeanu si fostul secretar general PSD Marian Neacsu, in prezent apropiati de Pro Romania. `Tutuianu a zis ca nu vrea, si a pus niste conditii, sa nu fie nu-stiu-cine, nu-stiu-cine', a adaugat liderul interimar PSD despre fostul vicepresedinte al partidului, Adrian Tutuianu, si el lider Pro Romania. Ciolacu a adaugat ca are cu Victor Ponta `o relatie institutionala'.

