Cioloş bagă capul în poză: Deşi Fritz nu l-a menţionat, liderul PLUS îşi asumă discuţia dintre primarul Timişoarei şi preşedintele Comisiei Europene

Dominic Fritz, primarul orașului Timișoara, a dezvăluit faptul că joi a discutat la telefon cu Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene. Edilul a spus că a invitat-o pe von der Leyen să viziteze Timișoara și aceasta a acceptat imediat. La postarea lui Fritz a reacţionat şi Dacian Cioloş, liderul PLUS, care îşi asumă meritele pentru convorbirea telefonică.

"Mă bucur că a avut loc această convorbire între primarul Timișoarei, Dominic Fritz, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Când am început demersurile pentru mijlocirea acestei discuții (încă din noiembrie, dar am lăsat să treacă alegerile pentru a evita interpretările politice), am avut în minte ideea cu care am pornit la drum în această construcție a USR PLUS: să aducem cu adevărat Europa în România. Iar ca acest lucru să se întâmple, europarlamentarii Alianței fac o adevărată echipă cu primarii, miniștrii și parlamentarii USR PLUS.

Președinta Comisiei Europene va susține pregătirile pentru ca Timișoara să devină, în 2023, Capitala Culturală a Europei, pentru că știe ce bogăție multiculturală există în Banat, iar alegerea lui Dominic a confirmat pe deplin acest lucru", scrie Cioloş pe Facebook, distribuind postarea lui Fritz.

Dacian Cioloş este liderului grupului Renew din Parlamentul European, un grup progresist, de multe ori în conflict cu PPE, formaţiunea preşedintei Ursula von der Leyen.