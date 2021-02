Cioloş negociază public cu propriii parteneri de guvernare: 'Îmi doresc o asumare clară și de la partenerii de guvernare, pentru că vor apărea piedici'

Dacian Cioloş transmite mesaje colegilor de coaliţie prin intermediul Facebook. În plin scandal legat de spitale, cu opoziţia, dar şi o parte din coaliţie care îl contextă pe Vlad Voiculescu, fostul premier transmite un mesaj de încredere în ministrul Sănătăţii şi face apel la asumarea reformei. Cioloş afirmă că pot apărea pierdici din partea partenerilor de guvernare.

"Merg în ședința liderilor coaliției de guvernare cu gândul că reformele nu mai pot întârzia și trebuie să luăm taurul de coarne până nu e prea târziu.

Tragediile din spitalele României nu au început acum și nici nu se vor termina până când sistemul în întregime nu va fi schimbat din temelii. Mă aștept la ce e mai rău, pentru că situația nu stă într-o ordonanță de urgență, ci într-o reformare a sistemului.

Cred că e necesar să schimbăm modul în care ne raportăm din perspectivă politică la sistemul de sănătate care a fost politizat 30 de ani din dorința de a-l controla financiar, în primul rând. Știm prea bine cum s-au făcut achizițiile și câte dosare de corupție și trafic de influență s-au făcut în acest domeniu. Este evident că simplul fapt de a urmări din când în când cine e vinovat nu repară sistemul.

Nu am niciun dubiu că miza a fost în aceste decenii profund financiară, deoarece sumele investite în sănătate nu au fost deloc mici. S-au cheltuit sume enorme fără niciun fel de rezultat concret. Spitalele sunt în cea mai proastă formă de funcționare, în continuare avem locuri în care pacienții sunt nevoiți să își cumpere singuri medicamente sau feșe, avem crize regulate, doctorii și personalul medical emigrează în număr mare, în timp ce spitalele s-au construit doar pe hârtie.

Până când politicul nu își asumă profesionalizarea managementului în sănătate si eliminarea practicii de a numi șefi la spitale pentru a drena bani publici către acoliți, situația va continua la fel ca până acum.

Este rușinoasă situația în care am ajuns. Dar am ajuns aici nu pentru că nu avem specialiști, am ajuns pentru că i-am umilit și i-am alungat și pentru că în locul lor am numit oameni de partid. Acum e momentul să schimbăm acest prost obicei.

Am încredere că Vlad Voiculescu vrea și poate să înceapă reforma adevărată a acestui sistem, dar îmi doresc o asumare clară și de la partenerii de guvernare, pentru că vor apărea cu siguranță piedici și oameni care vor încerca să se opună. Dacă întreaga coaliție își asumă reforma, celor care se vor opune le va fi mai greu să pună piedici", scrie Dacian Cioloş pe Facebook.