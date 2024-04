Cîrstoiu se apără de acuzațiile de incompatibilitate: Și Nicușor Dan și Clotilde Armand sunt în situații similare

Medicul Cătălin Cîrstoiu, candidatul PNL - PSD la Primăria Capitalei se apără de acuzațiile conform cărora medicii rezidenți ar fi trimis pacienți de la Universitar la clinica privată ANEMONA, a soției sale să fie consultați pe bani, nu în baza asigurărilor de sănătate.

Eu nu am avut nicio relație relație remunerată cu nici clinică!

"Domnule Vlădescu, am toată conversația cu pacienții respectivi. Medicul care vorbea nu era rezident, era medic primar și spunea vă rog să vă gândiți fiindcă domnul doctor vă oferă tot sprijinul la Spitalul de Urgență București. Acești medici au dreptul să consulte unde vor ei. Pacientul are dreptul să fie consultat unde vrea el și își asumă că dacă merge în domeniul privat plătește o taxă. Colegii mei au consultat acolo pacienți, au fost dăți când ei mi-au cerut colegii să consult. Eu nu am încasat bani, am făcut-o că am vrut eu. Pe principiul acestei incompatibilități. Eu pot să am un hobby în timpul meu liber. O modificare creată de USR a creat un haos în sistemul de sănătate pentru că încalcă dreptul la timp liber. Când am mers din timpul meu liber să operez eram în incompatibilitate?", a spus medicul la B1 Tv.

Cîrstoiu spune că a operat 9.000 de oameni la Universitar și este pe locul 3 sau 4 ca număr de de operații și consultații.

"Eu nu sunt în stare de incompatibilitate, nu am avut contract la ANEMONA, acolo mi-am ajutat colegii. Nicușor Dan s-a numit el pe sine director la parcuri, doamna Clotilde Armand e într-o situație similară", a mai spus candidatul.