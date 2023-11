Ciucă, împins de PNL la prezidențiale: 'E singurul care are o carieră'

Prim-vicepreședintele PNL, Dan Motreanu, crede că Nicolae Ciucă e cel mai bun candidat la președinție, comparativ cu liderii celorlalte partide.

„Nicolae Ciucă este la fel ca toți președinții celorlalte patru partide”, a spus Motreanu, „trebuie să-și asume - dacă nu se găsește un alt candidat mai bun - candidatura la alegerile prezidențiale”, conform Digi24.

Dan Motreanu a spus că, în comparație cu liderii PSD și USR, Nicolae Ciucă are „profilul cel mai bun” de candidat la Președinție. „Dacă facem evaluarea candidaților (partidelor parlamentare), doar la nivelul președinților (acestor formațiuni), Ciucă are profilul cel mai bun și e singurul care are o carieră. Asta va conta foarte mult”, a explicat liberalul.

Motreanu a precizat că, în cazul în care PNL va înregistra un scor prost la viitoarele alegeri, toți președinții de organizații sunt în aceeași situație: vor trebui să plece dacă nu-și ating ținta electorală, ca răspuns la întrebarea dacă Ciucă ar trebui să demisioneze de la conducerea PNL într-o astfel de situație.

Prim-vicepreședintele PNL a mai declarat că partidul „poate face o alianță pe partea dreaptă cel mai probabil în turul doi al alegerilor prezidențiale” din 2024.