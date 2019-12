Ciucă: Preţuim Ziua Naţională ca pe un simbol sfânt; nu e misiune mai înălţătoare decât să slujeşti Patria

Ministrul Apărării Naţionale, Nicolae Ciucă, afirmă, într-un mesaj transmis, duminică, de Ziua Naţională a României, că Armata a fost unul dintre pilonii pe care s-a construit edificiul naţional, precizând că militarii păstrează în suflet această zi "ca pe un simbol sfânt".

"Armata României îşi împlineşte, prin oamenii de elită care îi poartă cu mândrie uniforma, destinul de instituţie fundamentală a ţării, o forţă mereu gata să fie pavăză în faţa oricăror provocări, să garanteze, aşa cum cere legea fundamentală, suveranitatea, independenţa şi unitatea statului, integritatea teritorială a ţării şi democraţia constituţională. Adresez, cu prilejul acestei sărbători sfinte a neamului românesc, felicitări, urări de sănătate şi succes în activitate întregului personal al Armatei, familiilor acestora, precum şi veteranilor de război, cadrelor militare în rezervă şi în retragere, şi nu în ultimul rând, cetăţenilor ţării. Preţuim şi onorăm Ziua Naţională a României, o păstrăm în suflet ca pe un simbol sfânt, cu credinţa că nu este misiune mai înălţătoare decât să slujeşti, sub Jurământ, Patria în care te-ai născut", spune Ciucă într-un mesaj postat pe Facebook.El rememorează data de 1 Decembrie 1918, pe care îl caracterizează drept "momentul de aur al istoriei naţiunii române", ziua în care, la Alba-Iulia, Marea Adunare Naţională vota Unirea Transilvaniei cu România."Armata a fost unul dintre pilonii pe care s-a construit edificiul naţional, iar sacrificiul ostaşilor pe câmpurile de luptă ale Primului Război Mondial a fost răsplătit de izbânda Marii Uniri înfăptuită prin voinţa tuturor românilor. Ca în fiecare an, Armata României marchează sărbătoarea Marii Uniri prin manifestări şi evenimente organizate în ţară şi peste hotare, în semn de omagiu pentru cei care au murit luptând pentru libertate, credinţă şi întregirea neamului şi care au pus, prin jertfa lor, Patria mai presus decât propria existenţă. Toţi cei care, sub jurământ de credinţă, au ales destinul de a fi permanent în slujba ţării - militarii activi, în rezervă sau în retragere ştiu că istoria României s-a scris cu multe sacrificii, iar fiecare palmă de pământ a Patriei a fost apărată cu credinţă, onoare şi demnitate de către armata sa", a adăugat ministrul.Acesta aminteşte şi de militarii căzuţi la datorie pe teatrele de operaţii."Apropiindu-ne de zilele noastre, ne amintim cum Armata României a plătit, pe parcursul unei perioade de profunde transformări şi participări la misiuni externe, tributul său de sânge şi lacrimi. Cinstim memoria celor 30 de militari români căzuţi la datorie în toate teatrele de operaţii în care ne-am angajat, şi transmitem un mesaj de mulţumire şi respect celor aproape 200 de militari răniţi în aceste acţiuni. Armata a plătit acest greu preţ de sânge, nu doar în afara graniţelor ţării, ci şi în misiuni îndeplinite pe teritoriul naţional, pentru ca România să-şi poată îndeplini obligaţia de a fi parte activă a comunităţii internaţionale, la efortul mondial de construcţie a unei lumi mai bune şi mai sigure. Sacrificiul camarazilor noştri de arme nu a fost, nu este şi nu va fi niciodată uitat", a declarat Nicolae Ciucă.Demnitarul vorbeşte şi despre viitorul Armatei, subliniind că militarii români au nevoie de cele mai bune condiţii de instruire şi tehnică de luptă modernă."Tradiţia glorioasă impune o asumare responsabilă a viitorului. Avem datoria de a asigura militarilor noştri cele mai bune condiţii de instruire şi cele mai bune opţiuni de dotare cu tehnică de luptă modernă. Având la dispoziţie un buget de două procente din PIB, asigurat prin consens politic la cel mai înalt nivel, pentru al treilea an consecutiv, specialiştii militari au putut gândi şi pune în operă importante programe de înzestrare cu sisteme de armament noi, programe aflate în diferite stadii de elaborare şi finalizare", a susţinut Ciucă.Ministrul Apărării s-a referit şi la modul în care militarii şi-a îndeplinit, în ultimul an, angajamentele de securitate asumate de România în plan internaţional."În anul care se încheie în curând, militarii noştri au continuat să împlinească, cu responsabilitate, curaj şi profesionalism, angajamentele de securitate asumate de România în plan internaţional, în teatrele de operaţii din Afganistan şi Balcanii de Vest, dar şi în flancul estic al Alianţei, prin trimiterea unor detaşamente militare în Polonia. (...) În urmă cu aproximativ 2 luni, militarii detaşamentului Carpathian Pumas Heli din cadrul Forţelor Aeriene Române au fost dislocaţi în Republica Mali, pentru a participa la misiunea de menţinerea păcii - MINUSMA, operaţiune desfăşurată sub egida ONU. Acest important efort naţional, pentru că trimiterea unor militari în operaţii externe este un efort afectiv şi material al întregii ţări, nu trece neobservat de către partenerii din NATO. Astfel, încă de la primele măsuri luate pentru întărirea securităţii regionale ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeei de către Rusia, aliaţii au răspuns favorabil propunerilor României de întărire a prezenţei aliate pe întregul flanc estic, consacrând Regiunea Mării Negre drept un spaţiu de primă importanţă pentru securitatea întregii Alianţe", a mai spus ministrul Nicolae Ciucă.