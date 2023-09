Claudiu Daniel Catană își anunță plecarea din ALDE

Claudiu Daniel Catană anunță că părăsește ALDE, partid în care a deținut în ultimii ani mai multe funcții de conducere, inclusiv prim-vicepreședinte. Acesta lasă să se înțeleagă că își va continua cariera politică într-o altă formulă.

„In viata este sa bine sa stii si sa ai taria de a pune punct. A venit timpul sa inchei o etapa din viata mea politica. Am fost unul dintre membri fondatori ai Partidului Liberal Reformator, devenit ulterior ALDE. Am contibuit la infiintarea, dezvoltarea si proiectele acestui partid in calitate de presedinte al organizatiei de tineret , Prim Vicepresedinte ALDE si Presedinte ALDE Bucuresti avand onoarea de a fi Secretar de Stat in Guvernul Romaniei , consilier general al Municipiului Bucuresti si liderul grupului ALDE. Prietenii care au fost, care mai sunt si care vor mai fi membri ai formatiunii politice in care am crescut si m-am maturizat din punct de vedere politic vor ocupa un loc special pentru mine, dar astazi a venit momentul sa inchei acesta experienta politica. Acesta nu-i finalul. Tineti aproape, nu ne oprim aici! Continuam!”, scrie Claudiu Daniel Catană pe Facebook.