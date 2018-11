Claudiu Manda, după audierea de la DNA: Am fost citat martor, am plecat martor. Nu pot da detalii

Claudiu Manda a fost audiat, marți, în calitate de martor de procurorii DNA. Parlamentarul a refuzat să spună în ce dosar a fost citat.

"Am fost citat in calitate de martor, am plecat in calitate de martor. Inteleg ca e un dosar in curs, in faza de urmarire penala, despre care nu se pot da detalii",a declarat Claudiu Manda.

Intrebat dacă are legătură cu Tel Drum sau cu dosarul Belina, Claudiu Manda a refuzat să răspundă. De asemenea, președintele Comisiei de control al SRI a refuzat să răspundă dacă a fost la vânătoare sau la pescuit cu Liviu Dragnea.