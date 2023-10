Clauza secretă de la Chefi la cuțite! Nimeni nu are voie să o încalce

Emisiunea Chefi la cuțite ține atenția tabloidelor din România după ce cei trei jurați consacrați au demisionat. Aceștia au acuzat oboseala care a intervenit la filmări, însă recent s-a aflat că de fapt ar fi primit o ofertă mai bonoasă de la concurență.

Un lucru e cer, noi detalii picante din culisele show-ului de mare succes ies la iveală

Concurenții au o clauză secretă pe care trebuie să o respecte „Am rămas mască atunci când ni s-a zis că nu avem voie să ne schimbăm culoarea părului pe tot parcursul filmarilor. De ce? Pentru că în interiorul meu zac o mulțime de persoanje diferite pe care nu le pot ține închise, simt nevoia să fiu altcineva aproape zilnic. De aceea, mereu sunt aranjată diferit. Viața e prea scurtă ca să fii într-un singur fel! Nu am întrebat motivul, dar, probabil, ca să ne recunoască telespectatorii. Eu am fost blondă la filmări, așa am rămas pe tot parcursul emisiunii, dar, imediat ce am ieșit din concurs, direct la salon m-am dus. M-am făcut brunetă, așa cum îmi stă mie mai bine”,