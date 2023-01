Clipe de coșmar pentru celebrul ciclist Mark Cavendish și soția lui: detalii tulburătoare de la jaful armat petrecut în locuința lor

Medaliatul olimpic cu argint Mark Cavendish şi soţia sa au fost jefuiţi, sub ameninţarea cuţitului, de persoane cu cagule, în timp ce unul dintre copiii lor era ascuns sub plapumă, relatează The Guardian, citând mărturii din procesul de la tribunalul Chelmsford.

Patru bărbaţi înarmaţi au ameninţat că îl înjunghie pe rutier, iar soţia lui Cavendish, Peta, şi-a ascuns fiul de trei ani sub plapuma din dormitorul lor pentru a-l împiedica să vadă jaful, scrie news.ro.

Intruşii, purtând cagoule, au furat două ceasuri Richard Mille, în valoare de 400.000 de lire sterline, respectiv 300.000 de lire sterline, în timpul incidentului din Ongar, Essex.

Procurorul Edward Renvoize, care a deschis acuzarea marţi la tribunalul Chelmsford, a declarat că Mark Cavendish şi soţia sa erau în pat cu copilul lor de trei ani în primele ore ale zilei de 27 noiembrie 2021, când au fost treziţi de zgomote.

Ciclistului, care se recupera după o accidentare, i se părea că aude „voci de bărbaţi şi oameni care se plimbau prin casă”, a spus Renvoize.

Soţia lui a coborât să verifice, crezând că aude voci venind din bucătărie.

„Ea şi-a dat seama că sunt oameni care vin spre ea”, a spus Renvoize. „A fugit înapoi pe scări, strigând soţului ei să intre înapoi în dormitor.” Cavendish a căutat apoi o alarmă de panică şi a declanşat-o.

Juriului i s-a spus că unii dintre atacatori au „sărit” apoi pe Cavendish şi au început să-l lovească cu pumnii în încercarea de a-l determina să dezactiveze alarma.

Renvoize a spus: „Unul a scos un cuţit şi l-a ameninţat că îl înjunghie în faţa copiilor săi (n.r. - Mark şi Peta au cinci copii). În acest moment erau trei în cameră şi au început să întrebe unde sunt ceasurile. În cameră era un seif şi lui Mark i s-a cerut să-l deschidă.”

Cu toate acestea, bateria de pe seif părea să se fi descărcat, iar Cavendish a spus grupului că era goală după o spargere anterioară.

Între timp, soţia lui „îşi ţinea fiul de trei ani sub plapumă pentru a-l împiedica să vadă calvarul în dormitor”,. Ea a încercat să-şi folosească telefonul pentru a suna poliţia, dar unul dintre hoţi i l-a luat. Renvoize a spus că atacatorii au strâns toate telefoanele din dormitor.

În acest moment, Petei i s-a „cerut ceasul”, iar Mark „a arătat spre ceasul lui de pe pervaz”.

„Unul dintre intruşi a spus „nu este acesta”, a afirmat procurorul, care a adăugat că era vorba de un ceas Richard Mille evaluat la 400.000 de lire sterline. El a spus că a fost luat şi ceasul Petei, tot un Richard Mille şi evaluat la 300.000 de lire sterline.

Unul dintre intruşi a intrat apoi în dormitor cu o valiză Louis Vuitton. Au ordonat apoi deschiderea porţilor şi au plecat, luând cu ei telefoanele, valizele şi ceasurile.

Unul dintre telefoane a fost aruncat în afara proprietăţii, iar detectivii l-au examinat pentru probe ADN. A fost asociat cu Ali Sesay, 28 de ani, din Rainham, în estul Londrei, care a pledat deja vinovat pentru jaf.

Renvoize le-a spus juraţilor că poliţia „a putut identifica o serie de alte persoane care păreau să fi comunicat cu un telefon aparţinând lui Sesay”.

Romario Henry, 31 de ani, din Lewisham, şi Oludewa Okorosobo, din Camberwell, neagă acuzaţiile de jaf. Aceştia sunt acuzaţi că i-au furat lui Cavendish un ceas, un telefon şi un seif, iar soţiei sale un ceas, un telefon şi o valiză.

Cavendish este considerat unul dintre cei mai buni ciclişti de sprint din toate timpurile şi a câştigat BBC Sports Personality of the Year în 2011. El a fost decorat în acelaşi an şi s-a căsătorit cu Peta doi ani mai târziu.

Procesul, care se estimează că va dura două săptămâni, continuă.