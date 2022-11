Clotilde Armand știe cine se află în spatele acuzațiilor ANI: 'Este un atac din partea celor care sunt inculpaţi în multe dosare!'

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a declarat că a trimis în februarie prefectului Capitalei dispoziţia sa că va fi manager de proiect în iniţiativa privind demersuri anticorupţie în autoritatea locală şi că nu am primit niciun răspuns.

"Nu am acces la dosar, mi s-au încălcat drepturile (...) sunt ferm convinsă că am voie să fiu manager de proiect. Am puncte de vedere de la toate instituţiile statului care sunt implicate. Am trimis pe 18 februarie la prefect dispoziţia mea că voi fi eu manager de proiect (...) Din 18 februarie nu am niciun răspuns de la prefect. Este rolul lui de a analiza fiecare dispoziţie pe care o emit. Despre ce este vorba aici? Dacă am voie sau nu să fiu manager de proiect? (...) E un proiect anticorupţie, care este, de fapt, mandatul pentru care am fost aleasă", a spus Clotilde Armand, marţi, la Digi 24, relatează Agerpres.

Ea a afirmat că majoritatea primarilor care sunt activi primesc o indemnizaţie pentru faptul că au proiecte europene. "Când am ajuns în primărie erau două-trei proiecte, acum suntem la 55 de proiecte europene care sunt depuse", a punctat Clotilde Armand.

În opinia sa, este "un război mediatic" lansat de fostul primar al Sectorului 1 Daniel Tudorache. "Este un atac din partea celor care sunt inculpaţi în multe dosare (...), care sunt profund deranjaţi de activitatea mea anticorupţie", a adăugat Clotilde Armand.

Context

ANI a stabilit că primarul Sectorului 1 s-a aflat în conflict de interese şi incompatibilitate, fiind sesizat şi Parchetul General în legătură cu săvârşirea infracţiunii de folosire a funcţiei pentru favorizarea unor persoane.

Potrivit ANI, Clotilde Armand s-a aflat în conflict de interese, deoarece în exercitarea atribuţiilor de primar a semnat dispoziţiile prin care s-a numit pe sine manager al proiectului "Îmbunătăţirea capacităţii administrative locale privind dezvoltarea, implementarea şi promovarea măsurilor anticorupţie", finanţat din fonduri europene şi care au produs un folos material pentru sine în cuantum de 18.720 lei, încălcând astfel prevederi din Legea nr. 161/2003.