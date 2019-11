Cod galben de ceaţă în 4 judeţe

Meteorologii anunţă că 4 judeţe se află sâmbătă dimineață sub cod galben de ceaţă, vizibilitatea fiind scăzută izolat şi sub 50 de metri.

Pentru judeţele Iaşi și Vaslui avertizarea este valabilă până la ora 8:00, fiind semnalată ceaţă care determină vizibilitate scăzută, local sub 200 m şi izolat sub 50 m.

În cele două județe se anunță și burniță.

Localități din judeţele Covasna și Braşov sunt sub cod galben de ceață până la ora 10.00. Și aici ceaţa duce la vizibilitate scăzută, local sub 200 m şi izolat sub 50 m.