Codrin Ștefănescu mărește suspansul după declarația lui Liviu Dragnea: 'Vom face un anunț foarte spectaculos pentru unii. Avem, de fapt, două anunțuri'

Secretarul general al PSD Codrin Ștefănescu a declarat miercuri, într-o intervenție telefonică la B1 Tv, că social-democrații vor face un anunț „foarte spectaculos”, duminică seară, după alegerile europarlamentare.

Întrebat dacă anunțul de duminică îl privește pe Liviu Dragnea sau privește coaliția PSD-ALDE, Codrin Ștefănescu a răspuns: ”Vom face un anunț foarte spectaculos pentru unii, dar așteptat de foarte multă lume. Imediat după ce se vor închide urnele, vom avea și exit-poll-urile și vom afla exact cum stăm, vom face declarații de la sediul partidului. Avem, de fapt, două anunțuri de făcut, foarte importante”.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat la „Adevărul” că duminică seară, chiar după încheierea alegerilor europarlamentare, va face un anunț cu privire la candidatul pentru prezidențiale.

Liviu Dragnea a precizat ulterior la România Tv că nu a spus că duminică îşi anunţă candidatura la prezidenţiale. "Eu am spus ceea ce spun de câteva luni de zile: că după alegerile europarlamentare o să anunţăm. Nu am spus că îmi anunţ candidatura, nu am spus nimic nou. Dar bineînţeles că ăştia, disperaţi să nu slăbească presiunea pe completul de judecată, pentru că sunt nişte presiuni inimaginabile...".