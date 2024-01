Comandatul militar NATO îi îndeamnă pe civili să se pregătească de război: 'Trebuie să aveţi apă, un radio şi o lanternă'

Rob Bauer a făcut acest anunţ într-o conferinţă de presă. ”Ne pregătim de un conflict cu Rusia”, a anunţat el.

Însă a precizat că un eventual război nu va fi lansat de către NATO. ”Noi nu căutăm să intrăm în conflict, dar dacă ei ne atacă, trebuie să fim pregătiţi”, a subliniat amiralul olandez cu patru stele.

”Trebuie să aveţi apă, un radio şi o lanternă, pentru a fi siguri că supravieţuiţi în primele 36 de ore. Astfel de lucruri sunt simple, dar trebuie să începem de aici”, a îndemnat el, provocând numeroase comentarii pe reţele de socializare, informează News.ro.

Cu două zile mai înainte, preşedintele Comitetului Militar al NATO dădea asigurări că ”Războiul din Ucraina este un conflict critic, care va determina destinul lumii”. Tensiuni recente între Rusia şi ţările baltice, Polonia şi Republica Moldova i-au pus în alertă, de mai multe săptămâni, pe liderii europeni în privinţa unei extinderi a Războiului din Ucraina. Polonia - care alocă anul acesta 4% din PIB apărării - este îngrijorată de imprevizibilitatea Rusiei. Ţările baltice au anunţat în ultimele zile că ridică un sistem de apărare comun la frontiera cu Rusia.

Vezi si: Ministrul german al Apărării, avertisment dur: 'Putin ar putea ataca o țară NATO în 5-8 ani!'.

NATO Admiral Rob Bauer warns: “Peace is not guaranteed. We are preparing for a war with Russia and its terrorist groups. Maybe not tomorrow but certainly within the next 20 years. People should be prepared for the first 36 hours”#NATO #Russia #Ukraine pic.twitter.com/OrNssDs6il