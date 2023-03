Comedia `Cina perfectă`intră în cinematografe din 17 martie: filmul a câştigat marele premiu Bucharest Best Comedy Film /Video

Filmul "Cina perfectă", de Davide Minnella, o poveste italiană în care pasiunea este cuvântul cheie: pentru gastronomie, pentru o femeie temperamentală, pentru un bărbat amestecat în afaceri dubioase, pentru prieteni şi familie, va putea fi văzut în cinematografe din 17 martie.

“Cina perfectă” este o poveste de dragoste care aparent nu se poate întâmpla. Carmine este un mafiot bun la suflet, în timp ce Consuelo este iute de mânie şi o profesionistă talentată în domeniul gastronomiei. La prima vedere, tot ce au în comun este o copilărie dificilă. Cu toate acestea, ei împărtăşesc o pasiune care îi aduce împreună, şi mai mult decât atât, îi face să se îndrăgostească. Pasiunea lor pentru arta culinară şi aspiraţia comună de a construi ceva cu adevărat frumos le vor oferi şansa de a se reinventa.

Actorii din rolurile principale, Salvatore Esposito (Carmine) şi Greta Scarano (Consuelo) sunt cunoscuţi publicului român din serialele de succes Gomorrah şi Fargo. La indicaţiile regizorului Davide Minnella, cei doi construiesc o poveste plină de culoare, arome şi emoţii care vă va captiva pe de-a întregul, notează News.ro.

"Le-am cerut lui Salvatore şi Gretei să aibă o atenţie deosebită stării emoţionale a personajelor pentru că am vrut sa redau o imagine viu colorată a acestor două lumi. Şi-au pus abilităţile actoriceşti în slujba poveştii aşa cum numai marii actori o fac. S-au îndrăgostit de personajele Carmine şi Consuelo şi le-au făcut să le aparţină", spune regizorul Davide Minnella.

Davide Minnella este regizor şi scenarist. În 2014 şi-a făcut debutul ca regizor cu documentarul parodic “Ci Vorrebbe un Miracolo”, o comedie pe jumătate în glumă despre problemele din mediul marin italian. Filmul a primit numeroase premii atât în Italia, cât şi în străinătate. A scris şi regizat reclame, documentare şi scurtmetraje. Multe dintre titlurile sale au primit premii la festivaluri naţionale şi internaţionale: "Bar", "La Porta", "Mai dove dovremmo essere" cu Sergio Rubini, "As It Should Be" cu Piera Degli Esposti şi Diane Fleri, care a avut premiera la cea de-a 60-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin şi a obţinut o Menţiune specială pentru scenariu la Nastri D'Argento 2011, şi, nu în ultimul rând, "Il Potere dell’Oro Rosso" cu Paolo Sassanelli, în cadrul unui eveniment la Rome Film Fest 2015. "Cina perfectă/ An Italian Gourmet Crime Story" este primul său lungmetraj.

Filmul a câştigat marele premiu Bucharest Best Comedy Film şi face parte dintr-o campanie de promovare a filmului european, susţinută de Institutul Cultural Italian.

În România, "Cina perfectă" este distribuit de Empire Video Production.