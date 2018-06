În data de 4 iulie 2013, reprezentanți ai Comisiei de la Veneția s-au întâlnit cu liderii partidelor parlamentare, tema de discuție fiind proiectul de modificare a Constituției (teoretic) practic dumnealor erijându-se în apărătorii domnului Băsescu, la data respectivă Președinte al României, deși fusese demis prin referendum.

Am participat în calitate de reprezentant al PC în prima zi. În ziua următoare, Crin Antonescu, deranjat fiind de acuzele mele adresate ”înalților oaspeți”, mi-a interzis accesul (un abuz imens, bineînțeles).

Am solicitat Biroului Permanent al Senatului stenograma ședinței și timp de 8 luni a trebuit să mă lupt ca să o obțin. Rețineți: președinte al Senatului era Crin Antonescu. Omul care se făcea preș ori de câte ori interesul o cerea… Al cui interes?! Întrebați-l pe dumnealui. Al României sau al românilor, nu cred…

Ceea ce aș vrea să rețineți este faptul că am reușit să-i enervez pe ”musafiri” încât au comis o gafă imensă: au recunoscut că nu au citit Constituția noastră ”de la un capăt la altul”… Dar ne trag de urechi ca pe niște copii obraznici...

Nu am încredere în deciziile Comisiei privind statul de drept din România. Nu-i ”suspectez” de bună credință pe distinșii domni…

O dovadă?! Comisia de la Veneția a călcat în picioare Constituția României întâlnindu-se cu Kovesi care este, de drept, demisă.

”Cristiana Anghel:

Da, voi încerca să fiu cât mai succintă.

Și voi spune așa: până pe 9 decembrie 2012 eu am fost un simplu cetățean sau, mai bine zis, un cetățean protestatar.

Sunt la primul meu mandat și nu am decât 6 luni de parlamentarism dar pot să spun un lucru că, în vara trecută, atunci când românii vă așteptau cu sufletul la gură, ne-ar fi prins foarte bine cuvintele dumneavoastră care spuneau că referendumul este un instrument în mâna poporului. 8 500 000 de oameni, printre care și eu, am votat anul trecut și un președinte al cărui avocat sunteți și dumneavoastră, și dumneavoastră, și dumneavoastră, care și-a permis să încalce orice în această țară, n-a ținut cont de el.

Mai mult decât atât, mă așteptam să vă uitați în Constituție nu la ceea ce poate și ce nu poate președintele, că, până la urmă, noi putem să n-avem nici președinte, ne alegem un guvernator și terminăm povestea.

Mă gândeam că vă uitați la prerogativele Curții Constituționale și la natura ei juridică și spuneți că nu se poate să fie procuror, care este subordonat ierarhic și care n-a avut în viața lui o hotărîre judecătorească sau n-a fost o dată ca judecător într-o sală de judecată, să fie membru al Curții Constituționale.

Mă gândeam că poate spuneți că CSM-ul nu poate să fie alcătuit și din procurori care nu sunt magistrați pentru că ei sunt subordonați ierarhic.

Mă gândeam că atingeți chestiuni de substanță, nu ce face și ce nu face președintele nostru și de ce a avut voie prin Constituție și de ce n-a avut, dumnealui și-a luat voie și a făcut, cu ajutorul Comisiei Europene, cu ajutorul dumneavoastră și cu ajutorul celor 6 oameni de la Curtea Constituțională.

Vă întreb un singur lucru, domnilor, cu tot respectul, dumneavoastră sunteți obișnuiți cu niște Curți Constituționale extraordinare, care într-adevăr trebuie respectate, care au un statut și o lege extraordinară în țara dumneavoastră sau pe unde ați umblat. La noi Curtea constituțională nu face parte nici din puterea judecătorească, nici din cea legislativă, nici din cea executivă, este un fel de autoritate administrativă autonomă. Cam așa sunt dumnealor. Nu raportează nimănui nimic. Și-au permis de multe ori să adauge la Constituție, și-au permis ca, în urmă cu doi ani, spre exemplu, pe legea ANI, să spună că este neconstituțională iar acum să vină să facă lucrul invers.

Deci, domnilor, dacă este să discutăm despre Constituție și sunteți într-adevăr reprezentanții Comisiei de la Veneția care vă ocupați de astfel de lucruri, haideți să dicutăm lucrurile serios, mâine, și să-l lăsăm pe domnul președinte, că are cine să-l apere.

Vă mulțumesc.

Domnul (vicepreședinte Comisia Europeană...)

(discuții în enghleză...)

Îmi cer scuze dar nu suntem avocații președintelui, nu ne implicăm în dezbaterea dinpolitica românească. Vrem doar să subliniem un lucru, probabil, am făcut o confuzie, p oate că nu am citit Constituția de la un capăt la celălalt...... ”









Atașez cererile mele și stenograma, pentru conformitate.

Comisia de la Veneția este un organ consultativ al Consiliului Europei, alcătuit din experți independenți în domeniul dreptului constituțional. A fost creată în 1990, după căderea Zidului Berlinului, într-un moment de nevoie urgentă de asistență constituțională în Europa Centrală și de Est. Numele oficial al comisiei este Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept, dar, din cauza locului de întâlnire în Veneția, Italia, unde au loc patru sesiuni pe an, de obicei este denumită în continuare Comisia de la Veneția.

COMENTARIUL ESTE ASUMAT DE AUTOR