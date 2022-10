Compania americană Google a prezentat seria de smartphone-uri Pixel 7

Compusă din două modele, noua serie Pixel 7 vine cu puţine schimbări de design, dar foloseşte o nouă versiune a chipset-ului dezvoltat intern de Google.

Pixel 7 şi Pixel 7 Pro, smartphone-uri care au avut parte şi de un preview din partea companiei americane la Google I/O, au, în principiu, aceeaşi construcţie ca modelele de anul trecut, cu mici ajustări, potrivit News.ro.

Cele două folosesc Tensor G2, a doua versiune a chipset-ului dezvoltat de Google şi lansat iniţial anul trecut. Acesta ar trebui să aducă îmbunătăţiri, printre altele, în ceea ce priveşte partea multimedia şi de recunoaştere a vorbirii, importantă inclusiv pentru folosirea asistentului virtual al companiei.

Construit pe un proces de 4nm, Tensor G2 este un upgrade minor, cu frecvenţe uşor mai mari de rulare, o eficienţă energetică mai bună, ce ar trebui să aibă un impact pozitiv asupra autonomiei, şi cu o grafică mai bună.

Pixel 7 Pro are un ecran mai mare şi rată de împrospătare mai rapidă - 6,7 inch cu 120Hz, faţă de 6,3 inch cu 90Hz în cazul versiunii de bază. De asemenea, modelul Pro are o rezoluţie 1440p, în vreme ce modelul de bază se opreşte la 1080p. Ambele au suport pentru HDR10+.

Pixel 7 dispune de 8GB memorie RAM, iar spaţiul de stocare este de 128/256GB. Modelul pro are aceleaşi opţiuni de stocare, însă, are 12GB RAM.

Pe partea foto, dacă Pixel 7 se opreşte la două camere foto, modelul Pro se laudă cu o cameră în plus. Pixel 7 are o cameră foto principală de 50MP şi una ultra-wide de 12MP, în vreme ce versiunea Pro are şi o cameră tele de 48MP cu 5X zoom optic.

Pentru securizare există un senzor de amprente integrat în ecran, dar şi un sistem de recunoaştere facială. Compania oferă o conexiune VPN gratuită pe noile sale telefoane şi update-uri de securitate timp de cinci ani.

Pixel 7 Pro are o baterie de 5000mAh, în vreme ce bateria lui Pixel 7 are o capacitate de 4355mAh. Ambele vor fi livrate cu Android 13.

Preţurile vor începe de la 600 de dolari în cazul versiunii de bază, în vreme ce Pixel 7 Pro va costa de la 900 de dolari. Cele două vor fi disponibile pe canale oficiale în 17 ţări din 13 octombrie.