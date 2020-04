Compozitorul Andrew Lloyd Webber va distribui gratuit spectacolele sale celebre, pe YouTube

Compozitorul Andrew Lloyd Webber a deschis un canal Youtube pe care a anunţat că va distribui săptămânal câte un spectacol muzical. Celebrul muzician lansează vineri pe canalul The Show Must Go On prima înregistrare a unui spectacol din cariera sa.

Seria de înregistrări debutează cu producţia “Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat”, cu Donny Osmond în distribuţie, potrivit Mediafax.ro.

„Salut tuturor! Sunt Andrew Lloyd Webber şi sunt aici să vă spun că voi aţi venit cu ideea unei serii numite The Show Must Go On, despre spectacole muzicare care au ajuns de pe scenă pe ecran. Şi vom prezenta câte o lucrare a mea în fiecare zi de vineri, în următoarele săptămâni, începând cu “Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat”, a spus pe YouTube.

În program mai este anunţată producţia clasică rock, “Jesus Christ Superstar” din 2012, cu Tim Minchin, pentru a doua săptămână. Spectacolele vor fi difuzate începând cu ora 21.00, ora României pe canalul https://www.youtube.com/theshowsmustgoon.