Condiții îmbunătățite de spitalizare pentru pacienții Secției de Radioterapie a Spitalului Municipal Timișoara

Clinica de Oncologie a Spitalului Municipal Timişoara, modernizată recent, a preluat şi pacienţii Clinicii de Radioterapie, astfel că bolnavii internaţi, dar şi cei care beneficiază de tratament cu spitalizare de o zi vor primi îngrijiri medicale în condiţii mai bune, a anunţat, miercuri, primarul Dominic Fritz.

Relocarea Secţiei de Radioterapie a Spitalului Municipal are caracter temporar, conform Agerpres.

"Spitalul Municipal are secţiile dispersate în diverse clădiri din oraş de ani de zile, iar această situaţie aduce provocări şi nelinişti. Facem însă eforturi să oferim condiţii cât mai bune pentru tratamentul pacienţilor care trec prin momente extrem de dificile, şi ei şi familiile lor. Peste vară, la Oncologie am renovat saloanele şi grupurile sanitare. (...) Am vorbit şi cu pacienţii şi cu cadrele medicale şi mi-au spus că mutarea a decurs în condiţii bune. În continuare, construirea unui nou Spital Municipal într-o singură locaţie, care să nu mai pună oamenii pe drumuri, este obiectivul nostru pe termen lung", a transmis Dominic Fritz, într-un comunicat remis AGERPRES.

În perioada ianuarie - septembrie, în Secţia de Radioterapie au fost internaţi în regim de spitalizare continuă 327 de pacienţi iar în Secţia de Oncologie, 1.205 pacienţi. Rata de ocupare a paturilor în această perioadă a fost de 30%, ceea ce a permis relocarea şi, totodată, eficientizarea costurilor. În aceeaşi perioadă, Secţia de Radioterapie a avut 686 de spitalizări de zi şi Secţia de Oncologie, 3.540."Datorită modificărilor în structura funcţională şi a reorganizării activităţii ca urmare a relocării temporare a Secţiei Clinice de Radioterapie, Secţia Clinică de Oncologie Medicală va funcţiona cu spitalizare pe 48 paturi, spitalizare de zi nouă paturi, Ambulatoriu cu cabinete de specialitate. Secţia Clinică de Radioterapie va funcţiona cu spitalizare pe 24 de paturi, spitalizare de zi 10 paturi şi Ambulatoriu de specialitate", menţionează managerul Spitalului Municipal Timişoara, Daniel Maliţa.Laboratorul de Radioterapie al Spitalului Municipal Timişoara are două buncăre în care se acordă servicii de specialitate. Cel mai nou buncăr a fost finalizat la jumătatea anului trecut, în urma unei investiţii a Primăriei. Este dotat cu un accelerator IMRT TRUEBEAM, echipament de înaltă performanţă în valoare de de 5.000.000 de euro, achiziţionat de Ministerul Sănătăţii printr-un program al Băncii Mondiale. Totodată, Primăria şi Ministerul Sănătăţii au sprijinit Spitalul Municipal în achiziţia unui accelerator IMRT HALCYON, de înaltă performanţă, în valoare de 3.500.000 de euro. Acceleratorul a fost pus în funcţiune în acest an.