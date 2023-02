Omul de afaceri american Elon Musk a calificat evenimentele din 2014 din Ucraina drept o "lovitură de stat". Biroul președintelui Ucrainei l-a îndemnat să nu mai asculte și să nu mai citească propaganda rusă.

Pe rețelele de socializare a fost distribuit un articol al politologului american John Mearsheimer, în care acesta a scris că pentru președintele rus Putin, Euromaidanul din 2014, pe care îl numește "lovitură de stat", și răsturnarea președintelui fugar Viktor Ianukovici au fost ultima picătură în problema Ucrainei, relatează publicația ucraineană Babel. Musk a răspuns la articol: "Acele alegeri [din 2010] pot fi discutabile, dar nu există nicio îndoială că a existat într-adevăr o lovitură de stat".

Reacția Ucrainei

Mykhailo Podolyak, consilier al șefului biroului președintelui, a reacționat la astfel de declarații ale lui Mask. El l-a sfătuit pe Muscă să nu se concentreze pe propaganda rusă. „Societățile libere influențează statele prin dialog și alegeri. Societățile aservite ies în stradă pentru a scăpa de statele represive. Aceasta este baza Libertății, Elon Musk.

Nu au existat niciodată lovituri de stat în Ucraina, dar au existat întotdeauna oameni liberi. Nu mai citiți ziarele rusești”, a fost mesajul consilierului.

