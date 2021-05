Consilierul prezidențial Constantin Dudu Ionescu critică Colegiul Medicilor pentru că nu au sancționat-o pe dr. Flavia Groșan: Certifică teoriile conspirației

Constantin Dudu Ionescu, consilier de stat, directorul Oficiului Informații Integrate la Departamentul Securității Naționale din cadrul Administrației Prezidențiale, a criticat dur modul în care Colegiul Medicilor a ales să acționeze în anumite situații când doctorii nu au respectat protocoalele existente pentru tratarea COVID-19.

Prin lipsa de acțiune a Colegiului Medicilor nici nu mai e nevoie de fake news, atrage atenție consilierul de stat, care critică dur această atitudine pe care o cataloghează drept iresponsabilă.

Constantin Dudu Ionescu a dat și un exemplu concret.

„Într-un regim autocratic, nu avem nicio problemă, vine tătucul și le rezolvă pe toate. În democrație și, mai ales cu libertatea care vine, intervine un concept extraordinar de greu care, în opinia mea, nu a devenit încă parte a înțelegerii noastre a ceea ce înseamnă libertate. Și anume responsabilitate: responsabilitate instituțională, responsabilitate a societății, responsabilitate individuală.

Acum câteva săptămâni Colegiul Medicilor dintr-o anumită localitate s-a autosesizat, spunând în autosesizare că ceea ce s-a întâmplat cu declarațiile unui confrate de-al domniilor lor, că 80 la sută saturație de sânge este ok, nu este nicio problemă, că de fapt protocoalele în COVID-19 din spitale sunt proaste. Colegiul Medicilor pe bună dreptate s-a adunat atunci.

Numai că sfârșitul a fost următorul: a fost o discuție colegială.

Concluzia mea, a unui cetățean, care am fost obișnuit ca atunci când te duci la spital să ți se măsoare și saturația și dacă ai sub 96 la sută se spune că ai o problemă… Deci dacă mă duc într-un spital COVID o să am o problemă cu protocolul. Ce fake-news? Nu mai e nevoie de niciun fake news…

Colegiul Medicilor care, printr-o atitudine lipsită de responsabilitate, nu a spus NU acestor aserțiuni pe care un confrate de-al domniilor lor, ci dimpotrivă prin lipsă de responsabilitate nu a acționat…

Acum nu ai nevoie de niciun fel de conspirație mondială din moment ce Colegiul Medicilor certifică ceea ce spunea lumea aici: de ce să te mai vaccinezi când toate lucrurile astea o să treacă oricum?

Reacția consilierului de stat vine după ce în luna martie Colegiului Medicilor Bihor a decis să nu o sancționeze pe Flavia Groșan, medic pneumolog, pentru declarațiile sale privind protocoalele din spitale pentru tratamentul COVID-19.

Flavia Groșan susținea că protocolul medical din spitale „ucide” pacienți, că oxigenul medical în cantități mari provoacă edeme cerebrale și că pacienții COVID cu saturație de 80% pot să se trateze acasă.

Declarațiile sale, deși respinse de ceilalți pneumologi au rămas în final nesancționate, conform rfi.ro.