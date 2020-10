Consiliul Naţional al IMM a prezentat obiectivele mediului de afaceri pentru următorii patru ani

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii (CNIPMMR) a prezentat “Programul de guvernare al mediului de afaceri 2021 – 2024”, un document care conţine obiectivele strategice ale mediului de afaceri pentru următorii patru ani, anunță MEDIAFAX.

Printre măsurile propuse de acest program se numără şi înfiinţarea unui Minister al Antreprenoriatului, Comerţului şi Digitalizării care să asigure dezvoltarea politicilor de susţinere a IMM-urilor, atragerea de investţii, promovarea exporturilor, implementarea programelor naţionale de finanţare a IMM-urilor şi a programelor de ajutor de stat, precum şi să înglobeze în un singur loc toate structurile de finanţare ale antreprenoriatului.

”Toate obiectivele pe care le propunem sunt măsurabile, obiective care pot fi atinse, iar măsurile sunt în consecinţă cu aceste obiective. În primul rând, ne dorim ca România să intre în primele 20 de ţări în ceea ce înseamnă uşurinţa de a face afaceri, în acel index Doing Business. Ne dorim susţinerea din a nou a iniţiativelor de tip start-up. Considerăm că 10.000 de start-up-uri anual este un spor absolut normal de atins. Este nevoie de aceste tipuri de iniţiative pentru că avem nevoie din nou de susţinerea spiritului antreprenorial şi de intrarea a cât mai multor oameni noi şi tineri în economie, dată fiind această situaţie în care ne găsim, o criză socială şi economică”, a declarat Florin Jianu, preşedintele CNIPMMR, în cadrul evenimentului de lansare a programului.

Celelalte măsuri propuse vizează programul România Tech Nation, implementarea programelor pentru susţinerea antreprenorilor precum Programul Scale-up România – IMM, Programul pentru asigurarea siguranţei alimentare a României - Agro România, programul de sprijin al IMM-urilor din construcţii - Building România, programul Scale-up România pentru companii mari, un program strategic de susţinere a Centrelor de Depozitare, Colectare şi Distribuţie a produselor agro-alimentare româneşti ce presupune crearea a 8 centre regionale de depozitare, colectare şi distribuţie, Programul „Restart Sport România”, Programul „Student INNOtech”, Programul „Start Up Ă Next Gen”, Programul „Start Up Diaspora Next Gen”, Programul „Făcut în ţara mea”, şi susţinerea creării şi dezvoltării reţelelor de cooperare dintre IMM-uri.

”Vom susţine în continuare dezvoltarea IMM-urilor bancabile şi capitalizate, creşterea internalizării întreprinderilor mici şi mijlocii, transformarea digitală a IMM-urilor. Ne propunem ca în patru ani fiecare IMM să aibă tehnologia, echipamentele IT, conexiunea la internet, un site şi o semnătură electronică. De asemenea, ne dorim reducerea şomajului în rândul tinerilor de tip NEETs, o educaţie antreprenorială şi alte câteva instrumente”, adaugă Florin Jianu.

De asemenea, CNIPMMR propune înfiinţarea Organizaţiei Române pentru Turism, introducerea managementului în sistem tripartit a Autorităţii Naţionale pentru Calificări, instituirea de Autorităţi private de management pentru fonduri europene/ global grants, promovarea investiţiilor şi a exporturilor româneşti, înfiinţarea unui centru pentru aplicarea Testului IMM şi reglementare inteligentă, înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Ocupare pentru Tineri prin operaţionalizarea schemei de garanţii pentru tineri şi înfiinţarea în cadrul administraţiei publice locale a unui Birou de atragere de investiţii şi promovare a exportului, precum şi înfiinţarea Consiliului Consultativ al mediului de afaceri la nivel local.

Mai mult, reprezentanţii antreprenorilor vor înfiinţarea unei bănci pentru IMM-uri, alocarea unei cote de cel puţin 0,4% din PIB pentru finanţarea programelor destinate IMM-urilor, un program pentru angajarea tinerilor şi eliminarea contribuţiilor pentru asigurări sociale şi sănătate pentru participarea salariaţilor la profit.