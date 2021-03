Continental a investit peste 150 milioane de euro în operaţiunile din România, anul trecut

Continental a investit anul trecut peste 150 de milioane de euro în operaţiunile sale din România, pentru 2021 fiind planificate investiţii în valoare comparabilă, conform unui comunicat al companiei.

Printre investiţii se numără lucrările la noua clădire de birouri a centrului de cercetare şi dezvoltare din Timişoara, finalizarea lucrărilor la clădirea din Iaşi, punerea în aplicare a sistemului de trigenerare la fabrica de componente electronice din Timişoara, implementarea noului echipament pentru tratarea emisiilor la fabrica de anvelope din capitala Banatului, precum şi investiţii în echipamente de ultimă generaţie în centrul de inginerie şi fabrica de componente electronice din Sibiu şi în fabricile ContiTech din ţară (Carei, Nădab şi Timişoara) prin punerea în aplicare a tehnologiilor industriei 4.0, care conferă un grad ridicat de automatizare şi îmbunătăţire a proceselor de producţie, a eficienţei şi calităţii muncii, potrivit agerpres.ro.

"Dezvoltarea de soluţii tehnice inovatoare face parte din spiritul Continental, din cultura noastră organizaţională. Industria automotive trece printr-o transformare ce determină o creştere tot mai accentuată a unei mobilităţi autonome, conectate, sigure şi fără emisii. Activităţile din centrele R&D din România, axate pe software şi sisteme, reuşesc să aducă viitorul în faţa noastră. La fel de importantă, misiunea unităţilor de producţie, concentrată pe calitatea produselor fabricate şi livrate clienţilor, contribuie din plin la o evoluţie durabilă şi sustenabilă a companiei", a declarat Christian von Albrichsfeld, head of country Continental România.

Continental avea, la finalul anului 2020, peste 20.100 de angajaţi în sediile sale din România. O treime dintre aceştia este reprezentată de ingineri şi informaticieni.

"2020 a fost un an în care am transformat provocările determinate de schimbările din industrie şi societate în oportunităţi prin întărirea eficienţei, performanţei şi inovării, a diversificării gamei de produse şi tehnologii. Astfel, am avansat considerabil în adoptarea modului de lucru de tip agil şi digital, pe care ni l-am asumat la nivelul întregii companii. 2021 este un an în care trebuie să continuăm să vedem oportunităţile ce apar şi să creştem afacerea", a subliniat von Albrichsfeld.

Activităţile pe care le desfăşoară angajaţii din România vizează folosirea inteligenţei artificiale şi cybersecurity care contribuie la evoluţia accentuată a sistemelor de conducere asistată şi autonomă, precum şi folosirea tehnologiilor de conectivitate, printr-o arhitectură a sistemelor, ce oferă conducătorilor şi pasagerilor auto noi experienţe de utilizare a vehiculelor.

În direcţia electrificării, în România, din grupul Continental face parte divizia Vitesco Technologies. Aceasta dezvoltă şi produce tehnologii de ultimă generaţie pentru o mobilitate sustenabilă. În anul 2019, Vitesco Technologies s-a desprins de Continental, ca şi entitate juridică separată, şi face în continuare parte din grup. În România, compania este reprezentată prin două entităţi juridice, având sediile la Braşov şi Timişoara şi două puncte de lucru în Iaşi şi Sibiu.