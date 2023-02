Contre puternice între PSD și PNL pe tema comasării alegerilor: Argumentele lui Alfred Simonis și ale lui Daniel fenechiu

Liderul deputaţilor PSD Alfred Simonis a precizat, referitor la posibilitatrea comasării alegerilor în anul 2024, că nu i se pare un argument faptul că o astfel de acţiune ar avantaja partidele mari - PSD şi PNL care au primari. „Sunt dispus să ascult argumentele de ce comasăm alegeri locale cu cele parlamentare şi nu le comasăm pe cele europarlamentare cu cele prezidenţiale sau cu parlamentare”, a adăugat social-democratul care a atras atenţia că o comasare ar face şi ca cetăţeanul să aibă în jur de 15 buletine de vot pe care trebuie să pună ştampila. În schimb, liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu a precizat că un argument valid pentru o comasare a alegerilor ar fi reducerea cheltuielilor şi a perioadei de campanie, în contextul în care 2024 este un an cu patru rânduri de alegeri. Liberalul a vorbit despre o posibilă comasare a localelor cu parlamentarele sau a parlamentarelor cu prezidenţiale, deoarece cele europarlamentare nu pot fi comasate cu niciun alt tip de alegeri, anunță news.ro.

„Mai bine anulăm de tot şi rămân unii pe viaţă în funcţii. Aşa e în democraţie, din când în când faci alegeri. E bine că în anul 2024 avem alegeri, astfel încât de acum înainte 4 ani după aceea nu vom mai avea alegeri. Aşa cum am avut în fiecare an, în ultimii 10 sau 20 de ani. Aproape în fiecare an am avut alegeri, deci e bine că am avut o perioadă lungă fără alegeri, timp pentru oamenii politici să guverneze cu adevărat, să nu fie preocupaţi de performanţa electorală. Aş vrea să văd argumentele celor care susţin asta. Nu plec nici de aici cu un ultimatum, cu o linie roşie pe care nu vreau să o depăşesc, eu cel puţin. Sunt dispus să ascult argumentele de ce comasăm alegeri locale cu cele parlamentare şi nu le comasăm pe cele europarlamentare cu cele prezidenţiale sau cu parlamentare. Ar putea fi mai multe discuţii. Gândiţi-vă că dacă cineva vine cu ideea să comaseze toate cele patru rânduri de alegeri, de exemplu, cred că am avea vreo 15 buletine de vot pe care le-ar ridica fiecare cetăţean ca să pună ştampila pe ele. E bine să separi aceste chestiuni şi să fie alegeri cât mai bine organizate, astfel încât cât mai mulţi oameni să voteze”, a afirmat Alfred Simonis, miercuri la Digi 24.

Liderul deputaţilor PSD a mai spus că este important într-o democraţie ca toate partidele să aibă şanse egale, nu să existe această meteahnă veche de a schimba legislaţia electoral în funcţie de avantajul unei formaţiuni sau alteia.

„Dacă argumentul este acela că partidele mainstream, aici vorbesc în primul rând de PSD şi apoi PNL, partidele care au primari ar fi avantajate, pentru mine nu e un argument, cu tot respectul faţă de colegii mei de coaliţie. Cred că în democraţie e mai important să te ocupi de organizarea alegerilor, astfel încât toate partidele să aibă şanse egale, nu să modifici legislaţia electorală în funcţie de avantajul pe care îl are un partid sau altul. Şi asta e o veche meteahnă a politicii româneşti să modificăm de fiecare dată după cum ne avantajează. În alte state cu democraţii mai vechi există reguli în ceea ce priveşte legislaţia electorală nemodificate de zeci de ani. Eu nu am spus că nu vreau să comasăm alegerile, eu vreau să înţeleg care e argumentul, în afară de acela că partidele mari, cu primari, vor trage primarii pentru ei şi implicit pentru partide şi astfel vor avea un câştig electoral. Acesta pentru mine nu este un argument, chiar dacă poate se vor supăra o serie de colegi din PSD pe mine”, a completat Simonis.

Daniel Fenechiu a precizat că, prin comasarea alegerile, există şi posibilitatea ca un partid fără primari să obţină un număr foarte mare de consilieri, la alegeri.

„Acest argument pe care domnul Simonis, în mod corect, a spus că nu îl convinge, în opinia mea are şi un argument contrar. Faptul că primarii trag pentru tine şi îţi aduc nişte voturi la parlamentare poate avea şi un alt efect. Se poate întâmpla ca acolo unde un partid fără primari stă bine ancorat în realităţile sociale poate nu obţine primari, dar obţine un număr foarte mare de consilieri. Deci în momentul în care comasezi alegerile, nu faci o variantă în care să abandonezi partidele mainstream. Poate fi ca un partid care întâmplător a crescut politic să poată, datorită candidatului la parlamentare să obţină posturi pentru consilierii care candidează în judeţul respectiv. Deci aici e o discuţie importantă. O discuţie importantă ar putea să fie în raport cu ce a spus foarte bine doamna Gorghiu că ne trezim în situaţia în care ne ocupăm un an de zile cu patru campanii electorale, patru rânduri de cheltuieli care ar putea reduse, atât perioada de campanie electorală, cât şi cheltuielile, în ipoteza în care să aduci nişte comasări”, a explicat Fenechiu.

El a vorbit şi despre alegerile din SUA, unde un elector avea vreo 12 buletine de vot, în care nu vota doar pentru senator sau congresman, ci şi referendumuri locale sau reprezentanţi ai administraţiei publice.

„Ar trebui văzute deciziile Curţii Constituţionale şi veţi vedea că CCR nu interzice orice tip de alegeri comasate. Eu am fost în noiembrie la alegerile din SUA şi vă spun că un elector american, pe lângă faptul că îşi vota senatorul şi deputatul, congresmanii, avea vreo 10-12 buletine de vot. Vota şi referendumuri locale şi reprezentanţi în administraţia publică şi credeţi-mă că nu avea nicio dificultate şi nu ştiu ca cei de la Curtea Supremă de Justiţie a SUA să fi avut o situaţie similară”, a mai spus senatorul PNL.

Liberalul a precizat că singurul lucru care nu poate fi realizat în România este comasarea europarlamentarelor cu orice alt tip de alegeri, însă nu există nicio piedică de a comasa localele cu parlamentarele sau parlamentarele cu prezidenţialele.

„În România, da, a existat obiecţia CCR, există şi obiecţie europeană – nu poţi comasa alegerile europarlamentare cu alt tip de alegeri, pentru că se apreciază că temele europene sunt unele, iar temele naţionale sunt altele. Deci e clar că nu poţi comasa alegeri europarlamentare cu alte tipuri de alegeri, însă nimic nu împiedică să comasezi locale cu parlamentare sau parlamentare cu prezidenţiale. Evident dacă vrem. Dacă nu, le facem separat. Facem patru rânduri de campanii electorale şi vedem cum stau lucrurile. Eu cred, în ultimă instanţă, un plus sau un minus de 2-3%, nu merită să ne certăm. Cred că ar trebui să primeze soluţiile raţionale şi cred, până la urmă, dacă această coaliţie va rezista şi eu cred că va rezista, atunci se vor găsi acele soluţii care să statisfacă şi PNL şi PSD şi UDMR şi întreaga Românie”, a conchis Fenechiu.