`Cooperarea dintre România şi SUA e o mare păcăleală`: Cu ce se alege ţara noastră din parteneriatul strategic (presă)

Românii i-au aşteptat pe americani încă din anii '50, atunci când comunismul s-a instalat în ţara noastră. Am sperat că odată cu integrarea în NATO vom fi şi mai apropiaţi de SUA, iar recenta vizită a lui Klaus Iohannis la Casa Albă ne-a făcut să visăm cu ochii deschişi. Înţelegerea dintre cei doi şefi de stat părea una extrem de importantă.

Jurnalistul Cătălin Tache scoate la iveală însă amănunte incredibile. Deal-ul dintre Iohannis şi Trump nu este chiar aşa cum şi-ar fi dorit ţara noastră. "Se demosntrează inca o data, daca mai era nevoie, de ce unul este un miliardar care a ajuns presedintele SUA si celalalt un edil din Sibiu care n-a stiut macar cum sa-si ia o casa fara a lasa urme. Astfel ca, dupa ce slugarnicia liderilor romani, indiferent de culoarea lor politica, aproape ca i-a scarbit pe americani, care nu au mai vazut pe niciunde prin lumea civilizata si mai ales in Europa asa „lins de clante” ca la noi, a venit vremea ca acestia sa ne trateze exact cum meritam", spune jurnalistul national.ro.

Problemele mari însă abia acum ies la iveală. S-a mărit bugetul acordat de catre Administratia Trump pentru combaterea pericolului rusesc in Europa de Est, dar în România ajung extrem de puţini bani. "Ambasadorul George Maior si ministrul Ilan Laufer se gudurau pe la Washington ca Romania „da-i si lupta” pentru promovarea hegemoniei americane in intreaga lume… Numai ca, desi SUA au anuntat ca dau 200 milioane de dolari in acest sens, tarii noastre, „cel mai important aliat strategic din Europa de Est” ii revine doar un mizilic de doua milioane si ceva, pentru reparatiile de la Baza Aeriana 71 „General Emanoil Ionescu” de langa Campia Turzii. Asta in timp ce „rebela” Ungaria incaseaza 55,4 milioane doar pentru baza aeriana de la Kecskemet, ca sa nu mai spunem ca pana si „neutra” Slovacia va primi 22 milioane pentru aeroportul Sliac si alte 24 milioane pentru baza aeriana Malacky", mai spune jurnalistul, conform sursei citate.

Şi aceste lucruri se întâmplă în condiţiile în care Romania a achiziţionat avioanele F16 si rachetele „PATRIOT”, cu riscul de a intra în conflict cu Uniunea Europeana.