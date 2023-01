Coreea de Sud va implementa un sistem virtual de urmărire a criptomonedelor în 2023

„Sistemul virtual de urmărire a monedei” va fi utilizat pentru a monitoriza istoricul tranzacțiilor, pentru a extrage informații legate de tranzacții și pentru a verifica sursa fondurilor înainte și după remitere.

Ministerul Justiției din Coreea de Sud a anunțat planuri de a introduce un sistem de cripto-urmărire pentru a contracara inițiativele de spălare a banilor și pentru a recupera fondurile legate de activități criminale, conform cointelegraph.com.

„Sistemul virtual de urmărire a monedei” va fi folosit pentru a monitoriza istoricul tranzacțiilor, pentru a extrage informații legate de tranzacții și pentru a verifica sursa fondurilor înainte și după remitere, potrivit instituției media locale khgames.

The South Korean Ministry of Justice will introduce a "cryptocurrency tracking system" in the first half of this year to strengthen the tracking of money laundering and recovery of criminal proceeds using cryptocurrencies. https://t.co/2CLkaLUrX6