Coșmarul continuă în Turcia - Bilanțul victimelor crește de la o oră la alta: Zeci de morți și peste o mie de răniți / FOTO & VIDEO

Cel puţin 21 persoane au murit, peste o mie au fost rănite şi mai multe clădiri s-au prăbuşit vineri seară în urma unui puternic seism produs în estul Turciei, care s-a resimţit şi în unele state vecine, informează sâmbătă DPA care citează Autoritatea pentru Gestionarea Dezastrelor şi a Situaţiilor de Urgenţă (AFAD), scrie agerpres.ro.

Cutremurul cu magnitudinea 6,8 s-a produs vineri seară la ora locală 20:55 (17:55 GMT) în localitatea estică Elazig, situată la circa 550 kilometri de capitala Ankara. Seismul major a fost urmat de zeci de replici.Cel puţin 16 persoane şi-au pierdut viaţa în Elazig, iar alte patru în provincia învecinată Malatya, a anunţat sâmbătă AFAD precizând că numărul răniţilor este de circa 1.030.Ministrul de Interne, Suleyman Soylu, a declarat că echipele de intervenţie caută 30 de persoane date dispărute în urma cutremurului.

Postul naţional TRT a prezentat imagini cu zeci de lucrători din cadrul echipelor de intervenţie care săpau în zori cu lopeţile în zona unei clădiri parţial prăbuşită din Elazig. Ferestrele erau sparte, iar balcoanele de la cel puţin patru etaje se prăbuşiseră.



Media de stat din Siria şi Iran au relatat că seismul a fost resimţit în ambele state. De asemenea, potrivit media locale din Liban, cutremurul a fost simţit şi în oraşele Beirut şi Tripoli.



Soylu a descris situaţia drept un incident de ''Nivelul 3'', conform planului naţional de reacţie în situaţii de urgenţă, solicitând un răspuns la nivel naţional, dar nefiind necesar ajutor internaţional. El a spus că Turcia, ţară cu risc seismic ridicat, şi-a învăţat lecţia din dezastrele anterioare, ceea ce a contribuit la gestionarea situaţiei după cutremurul de vineri. Mai multe drone au fost desfăşurate în cadrul operaţiunilor de căutare şi pentru a facilita comunicarea între provincii, notează Reuters.

AFAD a avertizat locuitorii să nu se întoarcă în clădirile avariate din cauza riscului de replici seismice. Potrivit autorităţii, au fost trimise paturi, pături şi corturi în regiunile în care unele persoane au fost adăpostite în săli de sport.



Semiluna Roşie turcă a trimis echipe de salvare în zonele lovite de cutremur şi ministrul apărării turc Hulusi Akar a declarat că armata este gata să ajute dacă este necesar, a raportat Anadolu.



Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a spus că toate măsurile vor fi luate pentru a asigura siguranţa persoanelor aflate în risc, potrivit mass-media de stat.



Pe Twitter, Erdogan a anunţat că a trimis mai mulţi miniştri în regiune, inclusiv Soylu şi ministrul sănătăţii Fahrettin Koca.



Pe social media, mulţi oameni şi-au exprimat şocul, printre aceştia Joseph Borrell, şeful politicii externe a UE, precum şi fotbalistul Mesut Oezil, care s-a născut în Germania din părinţi turci.



Turcia este în special predispusă la cutremure. Unul dintre cele mai mortale s-a produs în 1999 şi a avut magnitudinea de 7,6. La acel moment, epicentrul a fost în Golcuk la sud-est de Istanbul. S-au înregistrat peste 17.000 de morţi şi circa 500.000 de sinistraţi.

BREAKING: after strong #earthquake in #Elazıg, Turkey, Turkish forces and teams are still working to reach people who are under debris. Officials announced that: 20 people died, around 400 people injured. Many place damaged. Search and rescue for Turkish citizens will not stop! pic.twitter.com/5txHNlEpP8 — One10 News (@One10News) January 25, 2020

Pray for the people of turkey.

Ya Allah please have blessing on your people.

Ya Allah save us.#earthquake pic.twitter.com/A7XW04XQc9 — Muhammad yousaf (@dryousaf18) January 25, 2020

The 6.8 magnitude quake, centred on the town of Sivrice in Elazig province, caused buildings to collapse and sent residents rushing into the street. May Allah protect us all#Turkey #earthquake pic.twitter.com/EUngboAxT9 — Elaaf Turk