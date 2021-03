Coșmarul unui medic dintr-un spital COVID: 'E jale, e dezastru! Am asistat la nişte scene groaznice'

Medicul din linia întâi atrage atenţia încă o dată să nu stăm mult acasă, dacă avem simptome de boală şi să nu plecăm urechea "la tâmpiții care au timp liber şi dau sfaturi pe Facebook, la TV".

"Am despărțit familii. E crunt să vezi cum își iau la revedere. Unul rămâne internat, altul se duce în UPU... așteptând pt. un loc în ATI. Nu cred că se vor revedea.

Unii mor. Tineri. Plimbăm concentratoarele de oxigen de la un pacient la altul. E jale, e dezastru... Nu mă pot odihni încă. Descărcarea noastră de adrenalină continuă și după terminarea gărzii", spune medicul.

Mesajul integral postat pe Facebook de sora doctoriţei din Craiova:

"Sora mea, Trasca Diana, e medic într-un spital Covid din Craiova. Weekend-ul trecut a fost ziua ei și a venit la noi, la Alba Iulia, să sărbătorim. Noaptea nu a reușit să doarmă și dimineața, la cafea, mi-a spus că, atunci când închide ochii, îi vede pe pacienții ei dependenți de oxigen.

Telefonul a sunat și a bipăit încontinuu și Diana n-a putut să-l închidă, așa cum am rugat-o insistent, pentru că vorbea cu colegii ei din spital despre pacienții gravi, care trebuiau mutați într-o secție ATI, dar în țară nu era niciun loc liber.

La începutul săptămânii, Diana a pierdut o pacientă tânără și a suferit îngrozitor și m-am gândit că, în loc să vorbească cu soră-sa care nu știe ce să-i zică, ar trebui să vorbească cu un psiholog.

Sora mea de 46 de kilograme nu mai are niciun chef să-și facă de mâncare, să facă curat sau să vorbească la telefon cu familia. Iar atunci când vorbim, vorbim doar despre gărzi, Covid și epuizare. Astăzi, pe grupul nostru de familie de pe WhatsApp, Diana ne-a scris următorul mesaj:

"Am avut încă o gardă înfiorătoare. Am internat tot ce am putut. Gravi. Nu mai avem niciun loc pe secție. Stăteau demult acasa. Pentru că tâmpiții care au timp liber dau sfaturi pe Facebook, la TV.

Am asistat la niște scene groaznice. Pacienți dependenți de oxigen au rămas în urgență. F. gravi. Nu există locuri în ATI în țară. Am despărțit familii. E crunt să vezi cum își iau la revedere. Unul rămâne internat, altul se duce în UPU... așteptând pt. un loc în ATI. Nu cred că se vor revedea.

Unii mor. Tineri. Plimbăm concentratoarele de oxigen de la un pacient la altul. Toate sursele de oxigen sunt ocupate. E jale, e dezastru... Nu mă pot odihni încă. Descărcarea noastră de adrenalină continuă și după terminarea garzii.

Nu pot uita cum se uită în ochii mei, nu reușesc să mă detașez. Ma sună oameni disperați... Nu știu unde să-i mai trimit! Vă rog din suflet, aveți grijă de voi! Vă iubesc!", a povestit Elena Stancu, pe pagina de Facebook.