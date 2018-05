Cosmin Contra îi declară RĂZBOI lui Gică Hagi: Acuzații grave la adresa fostului său coleg și selecționer

Selecţionerul echipei naţionale a României, Cosmin Contra, a afirmat, marţi, că este dezamăgit de faptul că Gheorghe Hagi nu şi-a cerut scuze pentru nemulţumirile exprimate public faţă de neconvocarea fiului său, Ianis Hagi, aşa cum antrenorul echipei FC Viitorul îi promisese într-o convorbire telefonică.

„Am vorbit, sunt mai mult dezamăgit. Eu ce am avut de zis, i-am spus lui Gică Hagi, am vorbit la telefon, pentru că nu am avut posibilitatea să mă întâlnesc cu el. Sunt dezamăgit în primul rând pentru că nu am văzut un comunicat de presă aşa cum a promis, în care îşi va cere scuze.

Citește și: Plecare la pachet! Doi oameni de bază părăsesc PRO TV-ul

Nu faţă de mine, pentru că noi doi am vorbit la telefon şi am lămurit lucrurile dar au fost şi alte persoane afectate şi jignite de declaraţiile pe care le-a dat el. Eu sincer mă aşteptam ca el să aibă nişte scuze publice faţă de acei oameni. Dar din păcate nu s-a întâmplat. Eu am vorbit cu el, i-am spus ce argumente am avut eu. Până la urmă antrenorul echipei naţionale sunt eu, Gică Hagi este antrenor la Viitorul, el are o viziune de joc şi o filozofie, eu, alta. Dacă pentru Gică Hagi un jucător este cel mai bun din România, poate nu şi pentru mine trebuie să fie la fel. E normal să existe diferenţe de opinii, eu sunt antrenorul echipei naţionale şi eu iau deciziile, eu răspund de rezulatele echipei naţionale. Şi cred că până acum au existat, s-a văzut o schimbare în jocul echipei naţionale. Chiar dacă nu jucăm un fotbal perfect, echipa naţională a avut o creştere de la meci la meci şi eu nu văd de ce această presiune în plus, care nu ar trebui să existe”, a declarat Contra la Telekomsport.

Citește și: Sorin Grindeanu a dezvăluit ce va face cu banii ANCOM! „S-a strâns o sumă considerabilă”

Întrebat dacă afirmaţia lui Hagi conform căreia ar face selecţiile în funcţie de interes a fost cea mai deranjantă, Contra a spus: „Cel mai tare, pentru că imaginea mea are de suferit şi nu o să permit nimănui, indiferent de numele pe care îl are să păteze numele meu, pentru că până acum am încercat, din punctul ăsta de vedere, să dorm liniştit, cu capul pe pernă, fără grija că poate cineva să mă arate cu degetul. Eu am vorbit cu el, am avut o lungă discuţie, sper ca el să-mi fi înţeles punctul de vedere şi să fi înţeles că este bine ca pe viitor aceste lucruri să se discute faţă în faţă pentru că aşa e normal”.

Citește și: Schimbare de proporții la vârful afacerii lui Ion Țiriac! Cine preia frâiele acesteia

Cosmin Contra a explicat că Ianis Hagi va fi convocat la naţională dacă Nicolae Stanciu sau Constantin Budescu ar deveni indisponibili. „Ianis este al treilea, când facem selecţia punem o listă largă de convocări, cu avantaje, dezavantaje. Au statistici bune şi ceilalţi jucători pe care i-am chemat pe postul lui Ianis, am considerat că vreau să le dau continuitate. Mai ales că Ianis va fi în septembrie alături de ceilalţi implicaţi la naţionala de tineret, care încearcă să se califice la un campionat european după de 20 de ani. Eu cred că au o misiune mult mai grea acolo decât când vor face pasul al naţională. Ianis este oricând bine-venit la echipa naţională şi dacă se va întâmpla ceva cu cei doi convocaţi acum, el era următorul pe listă”, a mai spus Cosmin Contra.

Citește și: Dezvăluire incendiară! Cum a pierdut statul român 3 miliarde de dolari în tranzacția momentului

Gheorghe Hagi l-a criticat dur vineri seară pe selecţionerul Cosmin Contra că nu l-a convocat pe fiul său, Ianis Hagi, la echipe naţională şi nici pe Bogdan Ţîru, în schimb i-a chemat la lot pe fundaşii Ionuţ Nedelcearu, care s-a îmbătat în cantonamentul echipei Dinamo, şi Cosmin Moţi, care nu a evoluat în ultima perioadă la Ludogoreţ.

"Nu sunt ochi pentru noi, suntem prea mici ca să fim băgaţi în seamă. Am văzut convocările la lotul naţional şi un jucător al Viitorului la lotul naţional mi se pare, cu tot respectul faţă de selecţioner, foarte, foarte, foarte puţin. E dreptul lui Contra, el face, el răspunde, dar asta nu înseamnă că ceea ce face, face bine. Chiar dacă e băiatul meu, Ianis e căpitanul Viitorului, Viitorul e pe locul 3, a fost cel mai bun jucător în pregătire, cel mai decisiv jucător în 2018, el cu Mitriţă, din toată Divizia A şi nu e convocat. Şi zice că vrea să întinerească echipa. Dar de ce? Pentru că e băiatul lui Hagi, nu? Aceeaşi poveste ca acum trei ani. Înţeleg că asta e România, dar nu suntem pe drumul bun", a declarat Hagi, în conferinţa de presă de după meciul FC Viitorul - CSM Poli Iaşi.

Citește și: EXCLUSIV! Ce va face celebrul comisar Traian Berbeceanu cu banii câștigați din procesul cu fostul șef SRI Alba? „Rămâne fix așa cum am promis” .