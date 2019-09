Cosmin Contra, mulțumit de cele trei puncte cu Malta: Rămânem în cursa calificării

Slecţionerul Cosmin Contra a declarat că jucătorii săi au fost prea nervoşi în meicul cu Malta şi de aceea au greşit foarte mult, însă importante rămân după acaestă întâlnire cele trei puncte în clasament potrivit news.ro

"Nu am strălucit în a doua repriză, dar cred că în primele 20-30 de minutea am avut două-trei ocazii foarte clare şi un gol valabil anulat. Apoi am avut o greşeală şi au avut şi ei o ocazie foarte mare. Cu o echipă care în multe momente se apără în zece 10 jucători, e greu să-i deschizi. Jucătorii noştri au fost nervoşi, pentru noi era o finală, trebuia să câştigăm cu orice preţ ca să rămânem în cărţile calificării. Am introdus o echipă destul de tânără, fără experienţă, am debutat doi jucători şi poate această lipsă de exprienţă a făcut ca jcocul să fie de multe ori... Nu ştiu de ce jucătorii au fost nervoşi în anumite momente, dar şi adversarul nu ne-a lăsat în multe momente să ne facem jocul nostru, au fost foarte agresivi, au ieşit foarte bine pe contraatac. I-am văzut şi la meciul cu Norvegia şi au avut acelaşi sistem de joc, norvegienii au câştigat jocul din două auturi şi nu şi-au mai creat alte ocazii. Sunt trei puncte, rămânem în cursa calificării, dar bineînţeles că după acest meci trebuie să analizez foarte bine şi sper să iau deciziile corecte la următoarea convocare. Nu a fost tensiune în cantonament, am vrut să-i mobilizez după meciul cu Spania, în care au depus un efort extraordinar. Ştiam de Malta că o să încerce să nu ne dea spaţii şi să plece pe contraatac şi atunci am încercat să-i fa că ajungă aici la stadion şi să înceapă bine meciul. Am jucat 25-30 de minute ceea ce trebuia, dar a trecut timpul şi nervii au crescut şi o echipă cu prea puţină experienţă la nivelul acesta... Nu am avut luciditate, am vrut foarte repede să dăm gol, să dăm multe. Am verticalizat fără să avem pasul foarte sigur, voiam să ajungem repede la poartă, ne grăbeam şi asta deparece trecea timpul fără să marcăm. Dacă golul care a fost anulat era valabil, eu cred că toată lumea se liniştea şi altul era jocul. Importante sunt cele trei puncte, din punctul meu de vedere, am câştigat doi jucători, pe Bordeianu şi pe Rus, care au confirmat astăzi destul de mult. Suntem în continuare în cărţi. Avem patru săptăâmni ca să pregătim dubla cu Feroe şi Norvegia, trebuie să arătăm altfel la aceste două meciuri. Le-am transmis jucătorilor că toate meciurile după Spania sunt finale, nu ştiu dacă mesajul meu nu a pus mai multă presiune pe jucători. Am câştigat primul meci, preferam să câştigăm mai clar şi fără emoţii, dar acum pregătim cele două meciuri care urmează", a dcelarat Contra, la ProX.

Reprezentativa României a învins, duminică, la Ploieşti, cu scorul de 1-0 (0-0), selecţionata Maltei, în etapa a şasea a grupei F de calificare la Campionatul European din 2020.

Golul a fost marcat de Puşcaş, în minutul 47, cu o lovitură cu capul, după o centrare din corner a lui Ianis Hagi.

În grupa F se dispută duminică şi partidele Spania – Insulele Feroe şi Suedia – Norvegia, de la ora 21.45.