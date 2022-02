Cozmin Gușă: Rușii par să aplice un plan dinainte stabilit/ Scenariile conflictului cu prevăd nimic bun

Comentatorul Cozmin Gușă susține că din ceea ce se observă până acum rușii nu atacă deloc la potențialul lor și prin urmare par a avea un plan în etape. El susține că este foarte posibilă ruperea Ucrainei în două state – unul în Est cu capitala la Kiev sub controlul unor marionete ruse și unul în Vest cu capitala la Lvov rămasă sub controlul oamenilor lui Zelenski.

Cum conflictul pare să mai dureze, analistul politic anticipează creșterea numărului de morți în zona civililor, iar implicarea trupelor de mercenari sau paramilitari de ambele părți și la creșterea exponențială a pierderilor de vieți omenești și în rândul luptătorilor:

”DESPRE CRIZA UCRAINEANĂ ȘI STAREA DE PE TEREN ȘTIM AZI CĂ ... NU ȘTIM MAI NIMIC. CE SCENARII SUNT POSIBILE?

Oricum ar fi, finalul crizei va aduce impunerea NOII ORDINI MONDIALE!

Seara de ieri ne-a oferit două discursuri în SUA, unul al lui Biden de cca 20 de minute, sub forma unui interviu-monolog cu un blogger, celălalt al lui Trump, care timp de 90 de minute s-a adresat republicanilor în Florida. Despre conflictul planetar mascat sub forma crizei ucrainene au vorbit fiecare dintre ei nepermis de puțin, vrând să dea impresia că-l neglijează în mod intenționat, ceea ce e un fapt grav, de natură să neliniștească în plus cetățenii planetei, doritori de soluții eficiente și rapide. Totuși, ceea ce au exprimat cei doi au fost adevăruri despre evaluarea crizei fantastice în care ne aflăm. Biden ne-a anunțat că singura alternativă la sancțiunile planificate ar fi doar al treilea război mondial care, conținând însă componenta nucleară spre diferență de primele două, poate însemna haos și extincție. Trump a relevat marea slăbiciune a liderilor occidentali ca fiind principala cauză a exceselor lui Putin din Ucraina, așa cum cred și americanii, ce-l indică pe Biden și slăbiciunea sa ca lider, ca fiind responsabil de conflict, într-un sondaj dat ieri publicității în SUA. Adevăruri necesare, dar mult prea puțin față de așteptările europenilor vizați în mod direct de consecințele războiului, ce n-au nevoie de evaluări ci de acțiune.

Din pricina lipsei informării reale despre lupta armată din Ucraina, ce-a fost înlocuită cu o propagandă bazată pe multe fake-news-uri și-un marketing mediatizat excesiv, noi nu știm azi cum arată într-adevăr confruntarea militară ruso-ucraineană. Vedem clar doar dezastrul umanitar al familiilor ce se dezrădăcinează și iau calea bejeniei, copilașii morți sau populația disperată ce-și prepară cocktailuri Molotov, bune de nimic, eventual generatoare de incendii accidentale. Groaznic!

Despre confruntarea militară putem deduce doar că rușii nu atacă la capacitatea pe care o au, putând bănui că-și respectă un plan desfășurat pe etape, prin care să copleșească treptat structura de apărare ucraineană, fără însă a produce prea multe victime umane. După ce-au paralizat capacitatea de apărare aeriană a Ucrainei, blocând astfel trupele ce nu pot ieși din cazărmi pentru că ar fi bombardate de către ruși din aer, armata lui Putin pare că-și desfășoară strategia de ocupare pe modelul pas-cu-pas, cam ca o mașină de spălat ce-și face programul până la stoarcere și uscare, după cum zicea cineva ieri. Totuși, acest program rusesc pare disturbat de realitatea din terenul ucrainean, unde se pare c-au găsit mult mai multe armate private decât se așteptau și știau, existând informații publice înaintea conflictului doar despre trupele BlackWater ale lui Erik Prince sau naziștii de tip Batalionul Azov. Cu aceste trupe paramilitare au făcut cunoștință ieri cecenii lui Kadîrov, care-au fost cam măcelăriți chiar de la intrarea pe teritoriul Ucrainei. Ori dacă această supoziție cu numărul mare de mercenari este valabilă, atunci e limpede că luptele se vor upgrada rapid și vom număra morții cu miile sau chiar zecile de mii pe zi. Mai mult despre starea reală a conflictului și desfășurarea din teren nu știm, așa că nimeni nu poate face azi o evaluare a duratei crizei și intensității acesteia.

Care ar fi în mod succint principalele scenarii posibile pe termen scurt?

Kievul să fie ocupat rapid și rușii să-și instaleze "conservele" la putere, generând un regim de putere autoritar ce să pregătească niște alegeri rapide pe care să le câștige tot ei. În această variantă am putea vedea retragerea oamenilor lui Zelenskiy în vestul Ucrainei și posibilitatea unei Ucraine de Vest, pe modelul republicilor separatiste din est.

Kievul să reziste și să continue confruntările timp de câteva săptămâni, în acest scenariu vorbind însă de zecile de mii de morți în luptă pe care i-am evocat mai sus. Această variantă este net defavorabilă pentru Putin, va scădea încrederea rușilor în victorie și prin sancțiunile occidentale impuse li se vor crea rușilor mari probleme în interiorul țării, începând cu Moscova. În același timp se va agrega o coaliție anti-Rusia mai solidă, ce va testa "la rupere" fidelitatea alianțelor concepute de Kremlin în principal pe linia Beijing-Teheran. În acest caz pericolul unui război mondial poate deveni o realitate.

Să fie acceptat azi-mâine armistițiul și negocierile de pace, și-atunci vom asista la încetarea focului și la runde de discuții intense, dar cu militarii ruși pe teren ucrainean, pentru că retragerea lor mai e posibilă doar la finalul negocierilor. De-aici se deschid multe variante, cea mai probabilă fiind cea a recunoașterii unanime a independenței republicilor din Donbas.

Mai pot fi și multe alte scenarii secundare, ceea ce e clar însă este că planeta nu va mai fi la fel după această criză, instituindu-se astfel NOUA ORDINE MONDIALĂ, despre care vorbeam că va fi impusă pe fondul și la sfărșitul pandemiei.

Cozmin Gușă”, pe pagina sa de facebook.