Controversă majoră: Se fac eforturi pentru salvarea svasticii, simbolul corupt de Hitler

Sheetal Deo a fost șocată când a primit o scrisoare de la consiliul de administrație al blocului în care locuiește, în Queens, în care i se spunea că decorația sa de Diwali este "ofensatoare" și i se cerea să o dea jos. "Decorația mea spunea "Happy Diwali" și avea o svastică pe ea", a declarat Deo, un medic, care sărbătorea festivalul hindus al luminilor, apnews.com.

Crucea echilaterală cu picioarele îndoite în unghi drept este un simbol sacru vechi de milenii în hinduism, budism și jainism, care reprezintă pacea și norocul, și a fost, de asemenea, folosită pe scară largă de către popoarele indigene din întreaga lume într-un sens similar.

Însă în Occident, acest simbol este adesea asimilat cu hakenkreuz sau crucea cu cârlige a lui Adolf Hitler - un simbol al urii care evocă trauma Holocaustului și ororile Germaniei naziste. Supremația albă, grupurile neonaziste și vandalii au continuat să folosească simbolul lui Hitler pentru a alimenta frica și ura.

În ultimul deceniu, pe măsură ce diaspora asiatică a crescut în America de Nord, apelul de a revendica svastica ca simbol sacru a devenit mai puternic. Acestor comunități religioase minoritare li se alătură bătrânii nativi americani, ai căror strămoși au folosit mult timp simbolul ca parte a ritualurilor de vindecare.

Deo crede că ea și oamenii de alte credințe nu ar trebui să fie nevoiți să sacrifice sau să își ceară scuze pentru un simbol sacru doar pentru că acesta este adesea confundat cu versiunea sa alterată. "Pentru mine, acest lucru este intolerabil", a spus ea. Totuși, pentru alții, ideea că svastica ar putea fi răscumpărată este de neconceput.

Supraviețuitorii Holocaustului, în special, ar putea fi traumatizați din nou atunci când văd simbolul, a declarat Shelley Rood Wernick, director general al Centrului pentru îngrijirea supraviețuitorilor Holocaustului din cadrul Federațiilor Evreiești din America de Nord.

"Una dintre caracteristicile traumei este că distruge sentimentul de siguranță al unei persoane", a spus Wernick, ai cărei bunici s-au cunoscut într-un lagăr de persoane strămutate din Austria după cel de-al Doilea Război Mondial. "Svastica a fost o reprezentare a conceptului care a însemnat anihilarea unui întreg popor."

Pentru bunicii ei și pentru supraviețuitorii în vârstă pe care îi deservește, a spus Wernick, simbolul este reprezentarea fizică a ororilor pe care le-au trăit. "Recunosc svastica ca fiind un simbol al urii".

Steven Heller, din New York, un istoric al designului și autorul cărții "Swastika: Simbol dincolo de răscumpărare?", a declarat că svastica este "un simbol încărcat pentru atât de mulți oameni ai căror apropiați au fost uciși în mod criminal și brutal". Străbunicul lui Heller a pierit în timpul Holocaustului.

"Un trandafir cu orice alt nume este un trandafir", a spus el. "În cele din urmă, este vorba despre modul în care un simbol te afectează vizual și emoțional. Pentru mulți, acesta creează un impact visceral și asta este un fapt".

Simbolul în sine datează din vremuri preistorice. Cuvântul "svastică" are rădăcini sanscrite și înseamnă "semnul bunăstării". A fost folosit în rugăciunile din Rig Veda, cea mai veche dintre scrierile hinduse. În budism, simbolul este cunoscut sub numele de "manji" și semnifică pașii lui Buddha. Este folosit pentru a marca locația templelor budiste. În China, se numește Wàn și denotă universul sau manifestarea și creativitatea lui Dumnezeu. Svastica este sculptată în emblema jainilor, reprezentând cele patru tipuri de nașteri pe care un suflet întrupat le poate atinge până când este în cele din urmă eliberat din ciclul nașterii și al morții. În credința zoroastriană, ea reprezintă cele patru elemente - apa, focul, aerul și pământul.

În India, simbolul omniprezent poate fi văzut pe praguri, desenat cu vermillon și turmeric și afișat pe ușile magazinelor, pe vehicule, pe ambalajele alimentelor și la festivaluri sau ocazii speciale. În altă parte, a fost găsit în catacombele romane, în ruine din Grecia și Iran, precum și în biserici etiopiene și spaniole.

De asemenea, svastica a fost un simbol al nativilor americani folosit de multe triburi din sud-vestul țării, în special de Navajo și Hopi. Pentru Navajo, ea reprezenta un buștean învârtitor, o imagine sacră folosită în ritualurile de vindecare și în picturile pe nisip. Motivele svasticii pot fi găsite în obiecte datate cu carbon de acum 15.000 de ani, expuse la Muzeul Național de Istorie a Ucrainei, precum și pe artefacte recuperate din ruinele civilizațiilor antice din Valea Indusului, care au înflorit între 2600 și 1900 î.Hr.

Simbolul a fost readus la viață în timpul săpăturilor din secolul al XIX-lea în orașul antic Troia de către arheologul german Heinrich Schliemann, care l-a legat de o cultură ariană comună în Europa și Asia. Istoricii cred că această noțiune a făcut ca simbolul să fie atractiv pentru grupurile naționaliste din Germania, inclusiv pentru Partidul Nazist, care l-a adoptat în 1920.

În America de Nord, la începutul secolului al XX-lea, svastica a apărut în plăci ceramice, elemente arhitecturale, însemne militare, logo-uri de echipe, clădiri guvernamentale și campanii de marketing. Coca-Cola a emis un pandantiv cu svastică. Sticlele de bere Carlsberg au venit gravate cu svastici. Cercetașii au împărțit insigne cu acest simbol până în 1940.

Reverendul T.K. Nakagaki a declarat că a fost șocat când a auzit pentru prima dată, la o conferință interconfesională, referindu-se la svastică ca la un "simbol universal al răului". Preotul budist stabilit la New York, care a fost hirotonit în tradiția Jodoshinshu a budismului japonez, veche de 750 de ani, spune că atunci când aude cuvântul "svastică" sau "manji", se gândește la un templu budist, pentru că asta reprezintă în Japonia, unde a crescut.

"Nu poți să o numești un simbol al răului sau să (negi) alte fapte care există de sute de ani, doar din cauza lui Hitler", a spus el.

În cartea sa din 2018, intitulată "The Buddhist Swastika and Hitler's Cross: Rescuing a Symbol of Peace from the Forces of Hate (Salvarea unui simbol al păcii de la forțele urii)", Nakagaki susține că Hitler s-a referit la acest simbol ca fiind crucea cu cârlige sau hakenkreuz. Cercetările lui Nakagaki arată, de asemenea, că simbolul a fost numit hakenkreuz în ziarele americane până la începutul anilor 1930, când a fost înlocuit cu cuvântul svastică.

Coaliția hindușilor din America de Nord este unul dintre cele câteva grupuri religioase care conduc efortul de a diferenția svastica de hakenkreuz. Ei au susținut o nouă lege din California care incriminează afișarea publică a hakenkreuz - făcând o excepție pentru svastica sacră.

Pushpita Prasad, un purtător de cuvânt al grupului hindus, a calificat-o drept o victorie, dar a declarat că, din păcate, legislația etichetează atât simbolul lui Hitler, cât și cel sacru ca fiind svastici. Aceasta nu este "doar o bătălie ezoterică", a spus Prasad, ci o problemă cu consecințe în viața reală pentru comunitățile de imigranți, ai căror membri au recurs la autocenzură.

Vikas Jain, un medic din Cleveland, a declarat că el și soția sa au ascuns imaginile care conțineau simbolul atunci când prietenii copiilor lor îi vizitau, deoarece "nu ar fi știut diferența". Jain spune că este solidar cu comunitatea evreiască, dar este trist că nu poate practica liber credința sa Jain "din cauza acestei lipse de înțelegere".

El a menționat că emblema globală Jain are o svastică în ea, dar comunitatea Jain din SUA a eliminat-o în mod deliberat din sigiliul său. Jain își dorește ca oamenii să facă diferența între simbolul lor de pace și svastica lui Hitler, la fel cum o fac cu simbolul odios al crucii arzând și crucifixul sacru al creștinismului.

Înainte de cel de-al Doilea Război Mondial, numele "svastică" era atât de popular în America de Nord încât a fost folosit pentru a marca numeroase locații. Swastika Park, o subdiviziune de locuințe din Miami, a fost creată în 1917 și încă poartă acest nume. În 2020, cătunul Swastika, cuibărit în munții Adirondack din nordul statului New York, a decis să își păstreze numele după ce consilierii orașului au stabilit că acesta era anterior celui de-al Doilea Război Mondial și că se referea la simbolul prosperității.

Swastika Acres, numele unei subdiviziuni de locuințe din Denver, poate fi atribuit companiei Denver Swastika Land Company. Aceasta a fost fondată în 1908 și și-a schimbat numele în Old Cherry Hills în 2019, după un vot unanim al consiliului municipal. În septembrie, consiliul municipal din Puslinch, Ontario, a votat pentru schimbarea numelui străzii Swastika Trail în Holly Trail.

Luna viitoare, Consiliul pentru nume geografice din Oregon, care supraveghează denumirea elementelor geografice din cadrul statului, urmează să voteze pentru redenumirea Swastika Mountain, un munte de 4.197 de metri în Pădurea Națională Umpqua. Kerry Tymchuk, director executiv al Societății Istorice din Oregon, a declarat că, deși numele său poate fi găsit doar pe o hartă, acesta a devenit o știre în ianuarie, când doi excursioniști blocați au fost salvați de pe munte.

"Un locuitor din Eugene a văzut acel reportaj și a întrebat de ce naiba acest munte se numește așa în ziua de azi", a spus Tymchuk. El a spus că muntele și-a primit numele în anii 1900 de la o fermă vecină al cărei proprietar și-a însemnat vitele cu svastica. Tymchuk a declarat că consiliul de denumiri urmează să redenumească Muntele Svastica în Muntele Halo, după numele șefului Halito, care a condus tribul Yoncalla Kalapuya în anii 1800. "Majoritatea oamenilor pe care i-am auzit o asociază cu nazismul", a spus Tymchuk.

Pentru poporul Navajo, simbolul, în formă de vârtej, reprezintă universul și viața, a declarat Patricia Anne Davis, o bătrână din națiunile Choctaw și Dineh. "Era un simbol spiritual, ezoteric, care era țesut în covoarele Navajo, până când Hitler a luat ceva bun și frumos și l-a sucit", a spus ea.

La începutul secolului al XX-lea, comercianții i-au încurajat pe artiștii nativi să îl folosească pe obiectele lor de artizanat; a apărut adesea pe lucrări de argintărie, textile și ceramică. Însă, după ce a devenit un simbol nazist, reprezentanții triburilor Hopi, Navajo, Apache și Tohono O'odham au semnat o proclamație în 1940 prin care au interzis utilizarea sa.

Davis consideră că simbolul original, care a fost folosit de multe popoare indigene, este unul al păcii, al vindecării și al bunătății. "Înțeleg rănile și traumele pe care le resimt evreii atunci când văd acest simbol", a spus ea. "Tot ceea ce pot face este să afirm adevăratul său înțeles - cel care nu s-a schimbat niciodată de-a lungul culturilor, limbilor și istoriei. Este timpul să restabilim semnificația autentică a acestui simbol".

La fel ca Nakagaki, Jeff Kelman, un istoric al Holocaustului din New Hampshire, crede că hakenkreuz și svastica erau distincte. Kelman, care duce acest mesaj în comunitățile evreiești, este optimist cu privire la răscumpărarea simbolului, deoarece vede că mesajul său rezonează cu mulți din comunitatea sa, inclusiv cu supraviețuitorii Holocaustului.

"Când află că o indiancă ar putea fi numită svastică și ar putea fi hărțuită la școală, ei înțeleg cum ar trebui să vadă acestea ca două simboluri distincte", a spus el. "Nimeni din comunitatea evreiască nu vrea să vadă că moștenirea lui Hitler continuă să facă rău oamenilor".

Greta Elbogen, o supraviețuitoare a Holocaustului în vârstă de 85 de ani, a cărei bunică și verișori au fost uciși la Auschwitz, spune că a fost surprinsă să afle despre trecutul sacru al simbolului. Elbogen s-a născut în 1938, când naziștii au anexat cu forța Austria. Ea s-a ascuns la rude în Ungaria, a emigrat în SUA în 1956 și a devenit asistent social.

Această nouă cunoaștere despre svastică, a spus Elbogen, se simte eliberatoare; ea nu se mai teme de un simbol care a fost folosit pentru a teroriza. "Să aud că svastica este frumoasă și sacră pentru atât de mulți oameni este o binecuvântare", a spus ea. "Este timpul să renunțăm la trecut și să privim spre viitor".

Pentru mulți, svastica evocă o reacție viscerală diferită de oricare alta, a declarat Mark Pitcavage, cercetător senior la Centrul pentru Extremism al Ligii Anti-Defăimare, care în ultimii 22 de ani a întreținut baza de date a grupului privind simbolurile de ură. "Singurul simbol care s-ar putea apropia de svastică este simbolul unui membru al Klans-ului cu cagulă", a spus el.

ADL explică caracterul sacru al svasticii în multe credințe și culturi și există și alte simboluri religioase mai puțin cunoscute care trebuie contextualizate în mod similar, a spus Pitcavage. Unul dintre acestea este crucea celtică - un simbol creștin tradițional folosit în scopuri religioase și pentru a simboliza mândria irlandeză - care este folosit de o serie de grupuri de supremație albă și neonaziste.

În mod similar, ciocanul lui Thor este un simbol important pentru cei care urmează religiile neonoriste, cum ar fi Asatru. Dar și adepții supremației albilor l-au adoptat, creând adesea versiuni rasiste ale ciocanului prin încorporarea unor simboluri ale urii, cum ar fi hakenkreuz-ul lui Hitler.

"În cazul svasticii, Hitler a poluat un simbol care a fost folosit în mod inofensiv într-o varietate de contexte", a spus Pitcavage. "Deoarece acest înțeles a devenit atât de înrădăcinat în Occident, deși cred că este posibil să se creeze o anumită conștientizare, nu cred că asocierea sa cu naziștii poate fi complet eliminată".