Cristi Danileț anunță SALVAREA pentru Laura Codruța Kovesi: Cum poate SCĂPA de REVOCARE

Curtea Constituţională a României a constatat, miercuri, că există conflict între puteri în cazul respingerii revocării şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi. Votul judecătorilor Curţii Constituţionale în cazul deciziei privind refuzul revocării şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi, a fost de 6 la 3.

Fost membru al CSM, judecătorul Cristi Danileț anunță că șefa DNA ar putea scăpa de revocare.

„Mărturisesc că personal sunt surprins de decizia CCR. Nu m-am așteptat. După părerea mea, ministrul Justiției are un rol la numire, nu la revocare. Practic, în acest moment nu știm ce rol mai are CSM, președintele statului. Sper din suflet ca decizia CCR să detalieze aceste aspecte. Există două variante. Fie Curtea va spune că Ministerul Justiţiei este singurul care poate decide asupra revocării procurorului-şef și atunci preşedintele este obligat să îl revoce. Fie preşedintele are puterea să respingă revocarea, dar să o facă motivat

Procurorii sunt aduși din ce în ce mai mult în zona deciziei executive, ceea ce nu e în conformitate cu normele internaționale. Sunt 3 motive în lege pentru a revoca un procuror, unul dintre ele este prostul management, dar ministrul Justiției nu are pârghii aici și trebuie să apeleze la CSM, care a spus că nu trebuie revocată Laura Codruța Kovesi. Practic, CSM nu mai are niciun rost, totul rămâne la latitudinea ministrului Justiției, prin această decizie practic se regândește statutul procurorului în România”, a spus Cristi Danileț la Digi 24.

