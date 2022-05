Cristian Popescu Piedone, după condamnare: 'Este crucea pe care mi-a dat-o Dumnezeu să o port. Țin capul sus'

Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a declarat joi, după ce a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare în dosarul morților din clubul Colectiv, că merge 'cu demnitate' la penitenciar.

„Merg cu demnitate (la penitenciar). Este crucea pe care mi-a dat-o Dumnezeu sa o port. Azi, prin condamnarea mea, m-as jertfi, daca as putea aduce inapoi cele 64 de victime nu as ezita, sunt altii stau in spatele paravanelor. Ma duc cu demnitate, onoare si respect. Daca justitia a considerat asta, traim pe pamant nu in ceruri, mai devreme sau mai tarziu vor iesi la iveala....Cristian Popescu Piedone azi cu 4 ani condamnare cu executare va spune inca o data ca as fi lasat capul in jos, nu, il tin si mai sus”, a spus Piedone.

