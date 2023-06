Cristian Popescu Piedone: Eu uit trecutul, dar nu iert! Haideți în stradă cu Piedone/ Video

Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a fost ales președinte executiv al PUSL. În discursul său, Piedone a spus că nu îi va ierta niciodată pe cei care l-au băgat la pușcărie și a anunțat că de acum încolo oamenii îl vor vedea doar în stradă, pentru că asta va fi politica lui.

”Dați-mi voie să mă obișnuiesc cu spațiile astea mari, că de la 4 metri pătrați e diferență mare (...) S-a făcut dreptate! Sunt înapoi. Nu o să vorbesc despre trecut, pentru că a vorbi despre trecut înseamnă că îți uiți prezentul.

Nimeni nu știe dacă se va mai trezi mâine, mâine este ziua lui Dumnezeu (...) Eu uit trecutul, dar nu o să iert!

Cât am fost în pușcărie am primit 4408 scrisori și am dat 4408 răspunsuri către oameni. Vă spun sincer: închisoarea nu m-a încarcerat, închisoarea m-a eliberat. Eu am trăit cei 7 ani de justiție nedreptată, pentru că în România, dacă ai plecat pe culoarele băieților deștepți și eu am fost pe un culoar foarte lustruit, dacă pleci pe acel culoar poți să uiți.

Începând de azi, sala asta ne-a rămas mică și pe viitor să vă gândiți direct la Sala Palatului. Am ales să îmi scriu un discurs pentru că altfel îmi este teamă că aș fi răbufnit.

Vreau să facem treabă pentru România, fraților! Dacă facem politică, haideți lângă Piedone să facem politică pentru cetățeni. Cât am fost în ”concediul” forțat, am urmărit evoluția politică și nu mi-a plăcut deloc ce am văzut.

Credeți că românilor le place ce văd? Românii sunt enervați de acest circ politic. Românul s-a săturat de lupta pentru ciolan.

Nu există lideri în politică, lideri sunt doar cetățenii. Cetățeanul plătește taxe, cetățeanul este statul.

Dacă vreți politică, haideți în stradă cu Piedone, că acolo trăiește românul.

Aud că le este frică românilor de inteligența artificială. Dacă te uiți la politicienii actuali, îți dai seama că actualii politicieni sunt umanoizi.

Omul vede ce faci, oamenii nu mai pot fi prostiți. Taie cineva pomul roditor din grădină? Așa este și în politică, nimeni nu taie pomul roditor.

A venit momentul T0. Cetățeanul trebuie să fie singura prioritate și atât!

O să iau calul de pe blazonul PUSL și plec cu el la muncă, dacă vreți să mă urmați încălecați pe cai și haideți să facem România mândră și frumoasă ca doina strămoșească!”, a spus Piedone.